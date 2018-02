Uomini e Donne/ Anticipazioni, troppe liti tra Tina e Gemma: interviene Maurizio Costanzo (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Troppe liti in tv tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, Maurizio Costanzo ammonisce le due signore: "Si devono dare un contegno!"

14 febbraio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Tina Cipollari

Non c'è puntata del Trono Over di Uomini e Donne senza una lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. I toni, nel noto studio di Canale 5, sono spesso alti e per il pubblico arrivano a superare ogni limite, con scene che dovrebbero essere evitate. È così che parla una telespettatrice del programma nella lettera inviata a Maurizio Costanzo per la rubrica che il noto conduttore cura su Nuovo Tv. La lettrice e spettatrice dello show di Canale 5 si dice "Amareggiata e furiosa per l'atmosfera che si vive ultimamente a Uomini e Donne - si legge - Un giorno si stavano per mettere persino le mani addosso." ricorda la telespettatrice, portando alla mente un episodio molto recente. La risposta di Maurizio Costanzo non si è fatta attendere: il noto conduttore, così come molti, ammonisce il comportamento delle due dame di Uomini e Donne.

MAURIZIO COSTANZO: "TINA E GEMMA DEVONO DARSI UNA REGOLATA"

Ecco le sue parole su Nuovo Tv: "Ogni tanto in televisione si usano forse toni un po' troppo elevati, mentre sarebbe meglio abbassarli per evitare che gli studi televisivi si trasformino in ring. - e aggiunge - Anche io credo molto nel ruolo sociale che ha la televisione, altrimenti di certo farei un altro mestiere. Quanto a Tina Cipollari e a Gemma Galgani, spero che capiscano di doversi un po' ridimensionare". Costanzo allora conclude: "Ormai sono due personaggi importanti del Trono Over di Uomini e Donne: sì, ogni tanto i loro battibecchi sono simpatici e coloriti, però - ripeto - devono capire che a tutto c'è un limite". Chissà se l'ammonimento del marito di Maria De Filippi servirà a placare gli animi delle due protagoniste di Uomini e Donne.

© Riproduzione Riservata.