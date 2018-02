Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: Gemma chiude con Raffaele, Giorgio stupisce Anna (14 febbraio)

Uomini e Donne, oggi 14 gennaio 2018 in onda il trono over. Gemma Galgani chiude con Raffaele, Giorgio Manetti fa un regalo ad Anna e scatena le critiche di Gianni Sperti.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

La settimana di Uomini e Donne continua con una nuova puntata del Trono Over. Si comincia con un nuovo siparietto dedicato a Domenico, che Tina Cipollari non vede subito in studio. Maria De Filippi manda un rwm nel quale lo si vede in tutte le sue attività giornaliere, comprese le lezioni di bachata, poi eccolo entrare in studio a rincorrere Tina che prende in braccio e, infine, bacia sulle labbra. Si procede poi con un altro video che riassume le ultime novità su Gemma Galgani e l'esterna con Raffaele avvenuta dopo la scorsa puntata. Tra i due non va benissimo: lei non ha apprezzato i complimenti fatti a Tina e lo crede condizionato dalla dama, lui si sente usato. Gemma entra in studio e parte un nuoco scontro con Tina, poi ecco l'ingresso anche di Raffaele. La Galgani dichiara di voler chiudere con lui e il cavaliere conferma, dicendosi non più interessato a conoscerla.

CRITICHE PER GIORGIO: IL REGALO AD ANNA SCATENA GIANNI SPERTI

Gemma chiede allora che lasci il programma, visto che era arrivato solo per conoscerla, ma Raffaele decide di rimanere. La dama chiede così un ballo con Giorgio, scatenando l'ira di Tina che non frena però la decisione di Manetti di ballare con la dama, come invece fanno le critiche del pubblico. Ma le critiche per Giorgio continuano quando fa un regalo ad Anna Tedesco in studo per il suo compleanno, cosa che infastidisce Gianni Sperti che non capisce il perchè fare questo gesto di fronte a tutta l'Italia. Poi si parla delle novità su Anna e Walter e della frequentazione di Giorgio con Paola che si conclude perchè la dama lo ha rifiutato in un suo momento di "passione", cosa che per lui ha spento la chimica.

