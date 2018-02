90 Special/ Ospiti e anticipazioni 15 febbraio: Cristina D'Avena, Valeria Marini, Luca Carboni

90 Special, anticipazioni e ospiti 15 febbraio: Nicola Savino torna in onda con Cristina D'Avena, Valeria Marini, Luca Carboni, Tommaso Paradiso e Francesca Michielin.

15 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

90 Special

Dopo la pausa sanremese, oggi, giovedì 15 febbraio, in prima serata su Italia 1, torna l’appuntamento con 90 Special, il programma che permette ai trentenni e non solo di rivivere la magia degli anni ’90 e ai più giovani di scoprire curiosità di quel periodo sulla musica, sulla televisione e sulle mode in genere. Il padrone di casa è il simpaticissimo Nicola Savino affiancato dalla bellissima Ivana Mrazova a cui viene affidato il compito di mostrare i costumi di quel periodo personificando alcuni delle protagoniste assolute degli anni ’90 e dalla simpaticissima Katia Follesa che invece riporta in onda alcuni dei programmi più amati di quel periodo come Stranamore e Colpo di fulmine. Altri personaggi fissi di 90 Special sono Cristiano Malgioglio, Max Novaresi, che racconta curiosità e aneddoti legati agli anni ’90 e il “collezionista” Ruggero Dei Timidi che, ogni settimana, porta in studio oggetti dell’epoca. L’angolo social, invece, è gestito da Michele Cucuzza ce chiede ai telespettatori di inviare foto, video e ricordi di quel periodo.

90 SPECIAL, TUTTI GLI OSPITI DEL 15 FEBBRAIO

Grandi ospiti per il nuovo appuntamento di 90 Special. Nicola Savino accoglierà Cristina D’Avena, Chiara Galiazzo, Valeria Marini e Francesca Michielin. E ancora, i The Show e la famosa “zingara” della tv Cloris Brosca, la Gialappa’s Band che, da anni, ha preso di mira diversi personaggi famosi- Uno ei programmi degli anni ’90 più amati dai bambini dell’epoca era Bim Bum Bam. In studio, per ricordare la trasmissione da cui ha preso il via la carriera di Paolo Bonolis ci saranno Carlotta Brambilla e Roberto Ceriotti e l’indimenticabile pupazzo Uan. Ci saranno, poi, Luca Carboni e Tommaso Paradiso, che duetteranno sulle note del celebre brano “Mare mare” in una versione rivisitata. La nuova puntata di “’90 Special”, infine, sarà animata da una coppia di deejay d’eccezione: i Two Fingerz. Sarà, dunque, una serata davvero speciale e divertente quella che Nicola Savino e i suoi compagni d’avventura regaleranno al pubblico di Italia 1.

