Agents of SHIELD 5/ Anticipazioni del 15 febbraio 2018: in fuga verso il passato?

Agents of SHIELD 5, anticipazioni del 15 febbraio 2018 in prima Tv assoluta su Fox. La squadra riesce a fuggire sulla superficie, ma Kasius intende catturare Daisy.

Agents of SHIELD 5, in prima Tv assoluta su Fox

AGENTS OF SHIELD 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella seconda serata di oggi, giovedì 15 febbraio 2018, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Agents of SHIELD 5, in prima Tv assoluta. Sarà il 7°, dal titolo "O insieme o per niente". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Fitz (Iain De Caestecker) si ritrova da solo nella stessa stanza con Jemma (Elizabeth Henstridge) e riesce a dirle di quali fatiche abbia affrontato grazie alla forza del loro amore. Solo dopo averle chiesto di sposarlo si rende conto che non può sentirlo e dato il sopraggiungere di Kasius (Dominic Rains) ne approfitta per convincerlo a sbloccare il canale audio. Si propone poi per acquistare la Distruttrice di mondi, venduta in coppia con la scienziata. Intanto, Tess (Eve Harlow) riferisce a Coulson (Clark Gregg) ed al resto della squadra che alcuni mesi prima Kasius ha avviato la Terrigenesi nei ragazzi appena diventati 18enni, come procedura del Raccolto. La speranza del leader dei Kree è infatti di ottenere nuovi Inumani per i suoi ospiti. Durante la cerimonia, Flint (Coy Stewart) è l'unico a trasformarsi in bozzolo e subito dopo scompare di fronte agli occhi di tutti. In realtà è stato trasportato altrove da Yo-Yo (Natalia Cordova-Buckley) grazie al suo potere. Daisy (Chloe Bennet) invece cerca di convincere Ben (Myko Olivier) a supportarla nel piano di fuga, mentre Fitz partecipa ad una cena di Kasius con gli altri ospiti e riesce a conquistarsi la fiducia del Kree. Mentre lo SHIELD prepara un piano di fuga, Fitz scopre con orrore che Kasius ha intenzione di far combattere Ben e May (Ming-Na Wen).

Durante lo scontro, l'Inumano riesce a prevedere le mosse della rivale, ma la Cavalleria continua a chiedere la sua collaborazione. Non appena la situazione si fa più seria, Fitz riesce a convincere Kasius ad inviare May in superficie e a far combattere Daisy. Nel frattempo, i Kree inizia ad avere dei sospetti su Tess, mentre Grill (Pruitt Taylor Vince) scopre che Yo-Yo è Inumana. Kasius invece decide di uccidere Ben per le sue menzogne e di fronte agli occhi di Daisy. In seguito, Enoch (Joel Stoffer) scopre che il fratello di Kasius ha raggiunto la struttura per acquistare Daisy, mentre Grill è pronto a rivelare la presenza della squadra ai Kree.

Flint scopre in quel momento che tipo di potere ha ricevuto dalla Terrigenesi e ne approfitta per assemblare delle pietre che scaglia poi contro Grill, uccidendolo sul colpo. L'arrivo di Faulnak (Samuel Roukin) spinge invece Kasius ad accettare che sia Sinara (Florence Faivre) a battersi con Daisy, mentre Coulson scopre che i Kree hanno ucciso Tess per avere Flint. Dopo aver socnfitto Sinara, Daisy cerca di attaccare Faulnak coordinata con Flint e Jemma, ma il fratello di Kasius riesce a disattivare i poteri dell'Inumana. I tre tuttavia riescono comunque a fuggire. Altrove, Enoch supera la sorveglianza all'ascensore principale e si dirige verso la superficie, affermando di essere un Kree.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 15 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 7 "O INSIEME O PER NIENTE"

In seguito agli ultimi eventi, i Kree si mobilitano per perlustrare minuziosamente la Stazione, alla ricerca di Daisy, Jemma e Fitz. I tre amici scoprono così che il posto è sostenuto dal gravitonium, ma mentre cercano di fuggire lo scienziato viene colpito dai Kree. I tre vengono in seguito trovati e prelevati da Deke, che li guida fino al resto della squadra. Grazie ad un dispositivo che contrasta la gravità e Deke, lo SHIELD si prepara a fuggire sulla superficie terrestre. Flint tuttavia decide di rimanere sul posto per proteggere gli altri abitanti dopo aver saputo della morte di Tess. Mack e Yo-Yo decidono di rimanere per aiutarlo, mentre il resto del gruppo rimangono intrappolati in una tempesta di gravità prima di raggiungere la superficie. Intanto, Kasius uccide il fratello e cerca un modo per catturare Daisy grazie all'aiuto di Sinara, per riuscire a conquistare il padre. Dopo essere stati colpiti dalla tempesta, Enoch e May vengono invece salvati da una Robin molto più anziana.

© Riproduzione Riservata.