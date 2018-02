Al Bano Carrisi/ "Romina Power e Loredana Lecciso? Sono in Australia, lontano dalle polemiche"

Al Bano Carrisi, intervistato dal settimanale Spy, svela di essere in tour in Australia solo con i figli, senza Romina Power e Loredana Lecciso: "Sono scappato dalle polemiche"

15 febbraio 2018 Anna Montesano

Al Bano Carrisi

Al Bano Carrisi, al centro del gossip che si chiede continuamente chi sceglierà tra Loredana Lecciso e Romina Power, in un'intervista esclusiva rilasciata a Spy racconta della sua fuga in Australia. "Sono in Australia. Grazie al mio tour di concerti sono finalmente scappato dalle polemiche. - ammette il cantante di Cellino San marco a Spy - Sono qui a Perth con i miei figli Romina? No, adesso no. A volte è previsto che ci sia con me sul palco, ma altre no. Ci sono solo io...". Il cantante pugliese si allontana dalle "sue donne" e nell'intervista tocca svariati argomenti, cominciando dal raccontare la sua prossima esperienza a "The voice" come giudice: "Al Bano Carrisi odia fare il giudice. Ma a The voice avrò il ruolo del talent scout, di colui che, con il suo intuito e senza guardare in faccia chi canta, avrà la possibilità di lanciare nuovi talenti".

AL BANO CARRISI E L'ADDIO ALLE SCENE

Come già annunciato nei mesi scorsi, Al Bano dirà addio ai concerti dall'anno prossimo, per la delusione di tutti i fan il cantante conferma la scelta: "Ho sempre viaggiato tantissimo. Adoro andare in giro per il mondo ma, a un certo punto della vita, bisogna ascoltare il proprio corpo. Devo dare retta a chi mi suggerisce di non esagerare. Non lo dico con gioia, ma con un sottile senso di dolore. Gli interessi sono tanti, tanti gli stress, le distanze, il jet lag. Mi dedicherò alle altre mie passioni, la famiglia innanzitutto. Adoro stare con i miei figli". La chiusura è dedicata al momento più difficile della sua vita, la perdita della figlia Ylenia e il divorzio con Romina Power: "Gli Anni 90 sono stati i peggiori della mia vita. Solo la musica e la fede mi hanno salvato. In quel periodo, però, ho anche litigato con Dio. La perdita di mia figlia e la fine del matrimonio con Romina mi hanno fatto arrabbiare con Lui. Sono tornato a vivere grazie alla musica: cantare in quel periodo era per me come andare dallo psicoanalista".

