Alena Seredova, ex moglie di Gigi Buffon: “I nostri figli sono parte di noi, non li vorrei diversi”. i rapporti tra i due sono più sereni, come dimostrano le loro dichiarazioni

15 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Alena Seredova resta nel cuore di Gianluigi Buffon, anche se il capitano della Juventus ritiene che la donna della sua vita sia Ilaria D'Amico. Sebbene il loro matrimonio sia finito, l'ex moglie resta una persona estremamente importante per il portiere, perché dal loro legame sono nati due figli che adorano. “È una persona che ringrazierò sempre perché alla fine ho trascorso dieci anni veramente belli con lei”, ha dichiarato ospite de L'Intervista di Maurizio Costanzo, che andrà in onda oggi. “Lei me li ha dedicati come penso di averglieli dedicati anch'io”, ha aggiunto Buffon. Il calciatore ha dato atto ad Alena Seredova anche del ruolo che ha nelle vite dei loro figli e di quanto sia importante l'educazione che sta impartendo loro: “Abbiamo fatto due figli stupendi, molto educati e gran parte del merito va a lei, ma penso che alla fine come in tutte le cose c'è un dare e un avere e se io ho ricevuto tanto, penso di aver anche dato tanto”. Chissà se Alena Seredova replicherà alle belle parole che Gigi Buffon ha speso per lei...

ALENA SEREDOVA E GIGI BUFFON DOPO LA SEPARAZIONE

Di recente Alena Seredova è tornata a parlare della fine del suo matrimonio con Gianluigi Buffon. La loro storia è naufragata per le scelte del portiere della Juventus, che l'ha tradita con Ilaria D'Amico. “Per essere una... (fa il gesto delle corna sulla sua testa, ndr) ... non è mai morto nessuno. Si può andare tranquillamente avanti, si può stare anche bene e si può stare anche meglio”, ha raccontato un paio di mesi fa in un'intervista al programma Le Capitane su Spike Tv, tirando comunque una frecciatina all'ex marito. Se tornasse indietro comunque rifarebbe tutto, perché quelle scelte che ha fatto in amore l'hanno portata a diventare mamma di Louis Thomas e David Lee. “Loro sono un po' di me e un po' del papà perciò se li avessi avuti con qualcun altro sarebbero un po' diversi e io li amo così, li vorrei così”. L'amore comunque è tornato, visto che è legata al manager di casa Agnelli, Alessandro Nasi. “Penso di essermi meritata quest'incontro”, raccontò a tal proposito. Intanto i rapporti con l'ex marito si sono fatti più sereni, nonostante “i problemi di tutte le famiglie separate”.

