Amici 17/ Scoppia la guerra tra Zic, Alessandro e Irama

Amici 17, anticipazioni e news: dopo lo speciale di sabato scorso, è guerra tra i cantanti Zic, Alessandro de The Jab e Irama. Einar verso una nuova sfida.

15 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

E’ guerra all’interno della scuola di Amici 17 dopo lo scorso speciale del sabato. Zic, a rischio eliminazione, per salvarsi e rispondere alle critiche dei professori, in primis di Rudy Zerbi, ha tirato in ballo altri compagni che stonerebbero e che non sarebbero dei veri talenti come, invece, pensano gli insegnanti. Dopo quella puntata, sono volate parole grosse tra Zic, Alessandro dei The Jab e Irama. “Un vero uomo quando vede un amico in difficoltà sta zitto e lo aiuta”, ha detto Alessandro difendendo il compagno. Alessandro, infatti, si è scagliato contro Irama, reo di aver parlato e di non aver sostenuto Zic solo per ottenere la fiducia degli insegnanti. Dopo la puntata, a sua volta, Irama si è scagliato contro Zic e Alessandro che non avrebbero avuto il coraggio di dirgli in faccia ciò che pensano di lui. Con il serale sempre più vicino, dunque, gli allievi all’interno della scuola di Amici 17 sono sempre più l’uno contro l’altro.

EINAR DI NUOVO IN SFIDA?

Tra gli allievi più amati dal pubblico di Amici 17 e più apprezzati dagli insegnanti di canto c’è sicuramente Einar che, tuttavia, a poche settimane dall’inizio del serale, sta attraversando un periodo particolarmente difficile. Rudy Zerbi ha così cercato di metterlo in guardia e spronarlo. Il professore, infatti, ha esortato Einar a tirare fuori la grinta e a non abbattersi di fronte alle difficoltà. Emotivo e timido, infatti, Einar fa fatica a tirare fuori tutte le sue emozioni perdendo quel quid che potrebbe aiutarlo a conquistare senza alcuna difficoltà una maglia nel serale. Dopo averlo mandato in sfida una prima volta, i professori di canto faranno lo stesso per tirare fuori tutta la rabbia del cantante?

