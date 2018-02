BEAUTIFUL/ Nicole chiede tempo a Maya: si riprenderà Lizzie? (Anticipazioni 15 febbraio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 15 febbraio: Nicole chiede tempo a Maya prima di fermare i documenti per l'adozione di Lizzie. Si riprenderà la bambina?

15 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Sheila Carter

Continuano le polemiche in merito alla programmazione di Beautiful su Canale 5. I continui rallentamenti, causati sia dalle repliche iniziali che dalle lunghe pubblicità, stanno mandando su tutte le furie gli storici fan della soap americana, costretti a seguire solo pochi minuti al giorno di puntata inedita. La decisione di Mediaset nei confronti del programma tradizionalmente più visto nel palinsesto pomeridiano sta scatenando un gran polverone nei social network, da parte di chi si sente maltrattato dopo trent'anni di costante affetto nei confronti del programma. Nonostante le critiche e le richieste di spiegazioni, il Biscione non sembra disposto a dare ascolto ai telespettatori, causando una sempre maggiore distanza temporale con gli Stati Uniti. È così che le trame, proprio a causa di questi continui rallentamenti, continuano ad essere ben più indietro delle aspettative e oggi riproporanno un duro scontro tra Eric e Ridge. Se quest'ultimo penserà che Sheila non meriti una seconda possibilità, ben diverso sarà il caso del patriarca che sembrerà cedere per l'ennesima volta alle lusinghe della sua ex moglie.

Beautiful: Nicole chiede tempo a Maya

Nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio, Sheila Carter perderà perdono ad Eric e Ridge, dicendosi una donna diversa e pronta a dimostrare di essere pentita per i suoi tanti errori. Ma per il padre di Steffy sarà impossibile dimenticare il passato e offrire una seconda chance a colei che con i suoi intrighi ha causato problemi a non finire. E, a proposito di problemi, non se la passerà molto meglio il clan Forrester - Avant alle prese con i dubbi di Nicole riguardo la piccola Lizzie. Maya si presenterà dalla sorella chiedendo di porre le firme mancanti nei documenti dell'adozione ma la moglie di Zende confermerà di essere ancora indecisa sul da farsi. Ecco perché chiederà tempo per capire quale strada seguire: una scelta che Maya non condividerà...

