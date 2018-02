BELEN RODRIGUEZ/ Gli auguri speciali di San Valentino ai suoi due principi azzurri, foto

Vacanze finite per Andrea Iannone e Belen Rodriguez, separatosi dopo alcuni giorni trascorsi alle Maldive. Lui si è trasferito in Thailandia per le prove della MotoGp, lei a Milano.

15 febbraio 2018

Belen Rodriguez è amante dei viaggi: i fan lo sanno bene grazie alle numerose foto della modella scattate in ogni parte del mondo. Ogni qual volta gli impegni lavorativi lo rendono possibile, Belen preparara le valigie alla volta di qualche splendida località sia essa una spiaggia tropicale o una grande metropoli. Nei giorni scorsi l'abbiamo vista alle Maldive, insieme al fidanzato Andrea Iannone, al figlio Santiago e a mamma Veronica Cozzani, perfetta baby sitter in caso di necessità. Il pilota della MotoGp è quindi partito alla volta della Thailandia, dove prenderà parte alle nuove prove pre-campionato in programma dal 16 al 18 febbraio in sella alla sua Suzuki. Per quanto riguarda i movimenti della conduttrice di Tu sì que vales, sembra che abbia deciso di non seguirlo in questa nuova avventura, restando qualche giorno in più alle Maldive e successivamente facendo ritorno a Milano.

Gli auguri speciali per San Valentino di Belen Rodriguez

Nel giorno di San Valentino, Belen Rodriguez ha deciso di rivolgere un augurio speciale al suo Andrea Iannone, definendolo su Instagram il suo principe azzurro. Non potendo trascorrere insieme a lui il giorno degli innamorati, la showgirl argentina ricorda con un po' di nostalgia le foto scattate alle Maldive nello splendido atollo da lei scelto per le vacanze rigorosamente a cinque stelle. Ma Iannone non è il suo unico pensiero per la festa dell'amore. Belen ha infatti pubblicato una foto nei social network nella quale ha espresso il suo indiscusso affetto per la persona più importante di tutte ovvero il piccolo Santiago. Ecco le sue parole: "Buon san Valentino amore mio!!! La tua mamma é follemente innamorata di te!" (clicca qui per vedere la foto e leggere i commenti dei fans). Nel frattempo, anche il settimanale Chi nel suo nuovo numero ha pubblicato le immagini della vacanza alle Maldive di Belen e Andrea, insieme ad un servizio fotografico completo su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

