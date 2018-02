BLACK PANTHER / Pantera nera, il nuovo film di supereroi della Marvel esce in Italia: trama e critica

Black Panther, il nuovo film della Marvel, esce nei principali cinema italiani: ecco la trame della pellicola e le positive critiche che giungono dall'America.

15 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Black Panther

Da ieri 14 febbraio, gli appassionati italiani di fumetti possono ammirare al cinema la nuova pellicola della Marvel intitolata Black Panther e basata sulle gesta del supereroe Pantera Nera. Diretto e co-scritto da Ryan Coogler, il film vede tra gli attori protagonisti Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright e Winston Duke. Acclamato dalla critica americana in seguito alla premiere di Los Angeles del 26 gennaio, Black Panther ha mostrato un chiaro interesse per la società afroamerica ed è stato apprezzato dalla stessa per il modo in cui la minoranza è stata rappresentata, insieme ad altre diverse identità. Insieme a questo aspetto, il film piace e conquista il pubblico per la presenza massiccia delle trame tanto care ai fan della Marvel: la classica lotta tra il bene e il male, un eroe alle prese con il suoi spettacolari e scenografici scontri e il trionfo della giustizia attraverso le gesta di un personaggio già amato dai lettori di fumetti. E ad aggiungere un dettaglio da non sottovalutare, segnaliamo la colonna sonora scritta da Kendrick Lamar, uno dei rapper più talentuosi della sua generazione.

Black Panther: la trama del nuovo film della Marvel

Black Panther, protagonista del nuovo film della Marvel uscito ieri nei cinema italiani, è apparso per la prima volta in alcuni fumetti dei Fantastici Quattro e nel 1973 ebbe il suo primo albo indipendente, nella serie chiamata Jungle Action. Da allora il supereroe fu ripreso e accantonato più volte fino a che nel 1998 venne inaugurata The Black Panther vol. 3, scritta da Christopher Priest, il primo autore afroamericano a lavorare a tempo pieno a Marvel. È questo il vero fumetto di ispirazione al film, nel quale l'eroe diventa anche un personaggio con una sua identità politica: Pantera Nera è infatti il principe di Wakanda, un immaginario stato africano collocato indicativamente tra Kenya e Tanzania. Grazie alla caduta di un meteorite questo territorio è ricco di vibranio, un minerale che lo ha reso tecnologicamente avanzato. È proprio questo il punto di partenza del film nel Pantera Nera è costretto a lottare contro suo cugino Erik Killmonger, per vendicarsi della morte di suo padre e conquistare il trono di Wakanda.

