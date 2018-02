Ballando con le stelle / Roberto Alessi contro il cast di ‘bellocci’ di Milly Carlucci

Ballando con le stelle, la polemica di Roberto Alessi tramite un articolo per "Libero", ecco cosa scrive scherzosamente l'irriverente giornalista e direttore di Novella 2000.

15 febbraio 2018 Valentina Gambino

Ballando con le stelle

Ballando con le stelle sta per prendere il via. In attesa che la nuova edizione abbia ufficialmente inizio, il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, scrive un suo articolo su Libero e strizza un poco l'occhio alla polemica: in che modo? "Uomini di tutto il mondo unitevi", esordisce il giornalista. "Siamo stanchi di essere trattati solo per la nostra bellezza, anche noi abbiamo un'anima, sappiamo parlare, pensare, eppure continuano a spogliarci". Inizia ironicamente il buon Alessi ma poi s'interroga davvero sul caso degli "uomini oggetto" in TV. La "polemica" poi, si concentra proprio sulla scelta del cast di Ballando con le Stelle e le scelte di Milly Carlucci che, per questa nuova edizione ha scelto bellocci del calibro di Massimiliano Morra, il 31enne napoletano che rappresenta il nuovo sex symbol della fiction. "Sa recitare? - si domanda Alessi - Non si sa, ma di certo ha una fisicata da paura, che convincerebbe anche il più ego riferito dei mariti ad andare in vacanza solo in montagna anche a ferragosto pur di non spogliarsi: fisico scolpito, rigorosamente depilato e sopracciglia ad ala di gabbiano".

L’irriverente Roberto Alessi contro il cast di Ballando?

A Ballando con le stelle ritroveremo anche Filippo Magnini: "La sua fisicata non passa in secondo piano nemmeno alle costumiste di Ballando", continua Roberto Alessi tra le pagine di Libero. Poi aggiunge: "Già che c'era Milly ha portato sul palco anche Akash Kuman, 26 anni, modello indiamo della scuderia di Alex Pacifico, un ex attore che è diventato milionario facendo l'agente di attori con un'unica caratteristica: "Segni particolari: bellissimi". Segue, Giaro Giarratana, modello italo olandese, famoso per essere, e non è una balla, lo chignon più sexy dello spettacolo. Tutto questo avverrà su Rai1". Canale 5 però, proprio come confida il direttore di Novella, non è restata a guardare e per L'Isola dei Famosi ha mandato in mare bellezze come quella di Marco Ferri, il 30enne influencer che ha il compito di mostrare addominali e sorrisi smaglianti. L'incarico assoluto del giovane? "Mostrare quanto più possibile attraverso i suoi costumini sotto taglia ostentando addominali che non esistono in natura, un'altezza fuori dall'ordinario e deltoidi ipertrofici".

© Riproduzione Riservata.