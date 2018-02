Bibi Ballandi è morto/ Da Ballando con le Stelle al rilancio di Fiorello: ”vola in cielo” il grande produttore

È morto Bibi Ballandi, il grande produttore della tv che seppe rivoluzionare lo spettacolo sul piccolo schermo: da Ballando con le stelle al rilancio di Fiorello

15 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Fiorello e Bibi Ballandi

La morte improvvisa del più grande produttore della tv italiana: Bibi Ballandi scompare così a 71 anni lasciando un vuoto artistico, umano e produttivo difficilmente colmatile. Solo a vedere le primissime ore dopo la terribile notizia con i tantissimi messaggi social che stanno arrivando con preghiere, pensieri e condoglianze alla famiglia, si scopre che il mondo “vip” era grato alla professionalità e umanità di questo produttore della tv, quasi sempre Rai, che ha saputo rivoluzionare più volte il mondo dello spettacolo. Aveva prodotto Celentano, Morandi, Renato Zero, Panariello e ovviamente Fiorello in quella stagione felice del rinnovato varietà del sabato sera Rai. Ma non solo, aveva prodotto qualche Festival di Sanremo e gli speciali per la tv con Antonella Clerici e soprattutto, negli ultimi anni, aveva lanciato l’idea con Milly Carlucci dagli esiti fortunatissimi: Ballando con le Stelle era “cosa sua” e infatti questa mattina quando la bella conduttrice era in diretta a UnoMattina per parlare dell’imminente nuova stagione, quando le è stato comunicato della morte di Bibi ha dovuto fermarsi un attimo per il dolore enorme provato tutto d’un colpo.

Milly apprende in diretta a UnoMattina la notizia della morte di #BibiBallandi. pic.twitter.com/F2KhHjGl0D — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) 15 febbraio 2018

IL DOLORE DI FIORELLO

Fiorello era forse il personaggio che più doveva al grande Bibi Ballandi: lo aveva infatti rilanciato in tv dopo i tempi d’oro del Karaoke e dopo il lungo “esilio” dalla televisione italiana nel periodo di grossa difficoltà dello showman più bravo d’Italia. «Questa sera #il rosario della sera su @radiodeejay non andrà in onda. Neanche domani. Bibi Ballandi è volato in cielo. Profondo dolore»: con Stasera pago Io, Fiorello e Bibi Ballandi aveva rilanciato il varietà italiano del sabato sera e soprattutto avevano trovato la formula giusta per intrattenere divertendo e senza sbracare o insultare qualcuno. Fiorello deve tantissimo a Bibi, anche perché dopo quegli anni sulla Rai 1 ha di fatt trovato solo successi tra radio, Sky e ora anche Festival di Sanremo appena finito. Selvaggia Lucarelli ricordando poco fa il grande Bibi ha scritto su Twitter, «Ho conosciuto Bibi Ballandi grazie a Ballando con le stelle. Era un signore, e gli sarò sempre grata»; anche Antonella Clerici ha voluto ricordare quell’amico prima ancora che produttore, «Ciao bibi non dimentichero’ il tuo buonumore,la tua emilianita’ i tuoi saggi proverbi e parole. E i nostri successi con i bambini di tluc, tanti anni che mi guarderai da lassu’ mangiando un piatto di tortellini della Lella».

Questa sera#ilrosariodellasera su @radiodeejay non andrà in onda.Neanche domani.

BiBi Ballandi è volato in cielo.



Profondo dolore. — Rosario Fiorello (@Fiorello) 15 febbraio 2018

