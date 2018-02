Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si sposano?/ Dalla possibile crisi all'anello: la foto di San Valentino...

La foto di San Valentino postata da Costanza Caracciolo spazza via i rumors di una crisi con Bobo Vieri e rincara la dose: spunta un misterioso anello ed è subito nozze!

15 febbraio 2018 Hedda Hopper

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo

Ma quale crisi? Bobo Vieri e Costanza Caracciolo nei giorni scorsi erano finiti sotto la lente del gossip per via del ritorno dell'ex velina a Milano senza il suo calciatore al seguito. Lo strano viaggio della bella biondina aveva già fatto parlare di possibile crisi e di colpo di scena nel rapporto tra i due ma così non è stato, anzi. Non solo i giornali hanno parlato inutilmente, ma i due sono felici e fidanzatissimi visto che hanno passato la festa degli innamorati insieme alle Bahamas. I due si lasciano immortalare l'uno dall'altra e addirittura appaiono con le loro ombre pronte a tenersi per mano mentre passeggiano sulla sabbia bianca regalando la conferma a tutti coloro che tifano per il loro amore ormai dalla scorsa estate. Quindi nessuna crisi tra i due che tra le loro foto mostrano addirittura qualcosa di sospetto che lascia pensare che presto saranno marito e moglie come nelle più belle delle favole e, in particolare, come leggenda vuole visto che si tratta pur sempre di un calciatore e di una velina.

ARRIVA L'ANELLO, E LA PROPOSTA DI MATRIMONIO?

Ma cosa è successo? Tra le foto della loro vacanza di coppia alle Bahamas, Costanza Caracciolo ha postato una foto su Instagram in cui appare seduta in braccio a quello che a tutti gli effetti possibiamo ormai definire il suo compagno. Lei stessa, nella didascalia, scrive: "Me&Bob•Bob&Me" ma la curiosità dei fan non è sulla foto in sé ma su quello che si vede alla sinistra, qualcosa di brillante che ha subito attirato l'attenzione. Al dito di Costanza appare una fedina con quello che sembra un bel solitario. I fan sono sicuri che proprio in occasione di San Valentino, il bel Bobo abbia regalato un anello alla sua fidanzata magari accompagnandolo ad una bella proposta di matrimonio. I due presto si sposeranno quindi o è solo un regalo come un altro? La curiosità sarà appagata solo da una conferma ufficiale da parte dei due diretti interessati che, però, tengono stretta la privacy sul loro rapporto.

