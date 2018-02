CARLOTTA BRAMBILLA E ROBERTO CERIOTTI/ Che fine hanno fatto i conduttori di Bim Bum Bam? (90 Special)

Carlotta Brambilla e Roberto Ceriotti saranno ospiti di 90 Special condotto da Nicola Savino e ricorderanno la trasmissione per ragazzi Bim Bum Bam.

15 febbraio 2018 Dario Ghezzi

Nicola Savino a "90 special"

Carlotta Brambilla sarà uno degli ospiti a prendere parte di 90 Special e lo farà in quanto è stata uno di volti più amati da parte di chi era bambino proprio negli anni '90. Carlotta, infatti, ha dato il buon pomeriggio a tante generazioni nel programma di Italia 1 Bim bum bam. Ha iniziato a lavorare negli anni '80 nel mondo della pubblicità e la sua popolarità arriva alla metà del decennio, iniziando a lavorare nel programma per ragazzi Caffellatte, proprio su Italia 1, presentato con Roberto Ceriotti. Successivamente, prende in mano le redini di Bim bum bam nel 1989 che subisce diversi spostamenti. Da Italia 1 a Canale 5 e poi nuovamente su Italia 1. Carlotta è uno dei volti più longevi di Bim Bum Bam, mantenendone la conduzione fino al 2000 insieme a Debora Magnaghi, Marco Bellavia e Manuela Blanchard. La Brambilla è stata molto apprezzata anche nella produzione di quattro stagioni della produzione dedicata alle storie di Licia, il famoso cartone animato degli anni ’80 che nella versione live action vedeva Cristina D’Avena nel ruolo della protagonista.

CARLOTTA BRAMBILLA, LA VITA DOPO BIM BUM BAM

Carlotta Brambilla, nel corso degli anni 2000 ha dato una nuova sferzata alla sua carriera e la sua attività si è concentrata soprattutto nella conduzione di molte televendite Mediaset, spesso all'interno dei programmi di Gerry Scotti e ha preso parte a numerosi spot pubblicitari come attrice. La donna è molto grata e ricorda con affetto Bim Bum Bam. In una recente intervista, la Brambilla ha detto a questo proposito: “Era una tivù e fatta per i ragazzi che parlava il loro linguaggio. È stato uno dei primi programmi a creare contatto attraverso il telefono e le lettere”. È molto interessante il fatto che, a distanza di quasi vent’anni, proprio il programma che le ha dato la popolarità potrebbe tornare in tv. Infatti, secondo un’indiscrezione di Chi ci sarebbe la possibilità di far rivivere proprio Bim Bum Bam. "Il progetto resterebbe ancorato all'idea di base: un programma per bambini, ma adeguato ai giorni nostri con un pizzico di social e web che verranno inseriti nel programma”, si legge sul settimanale.

ROBERTO CERIOTTI, VOLTO STORICO DI ITALIA 1

Oltre a Carlotta Brambilla, volto femminile di Bim Bum Bam, l’altro grande protagonista di uno dei corsi più fortunati del programma di Italia 1 è Roberto Ceriotti. Dopo aver preso il posto di Paolo Bonolis alla guida della trasmissione, diede vita a uno dei personaggi più fortunati dello show e cioè Bat Roberto. Ha cominciato la sua carriera facendo parte del coro I Piccoli Cantori di Milano, incidendo con loro parecchie sigle televisive. La sua carriera d’attore è legata, essenzialmente, al teatro e nel 1990 ottiene la grande occasione entrando nel gruppo Fininvest/Mediaset, restando nel programma per ragazzi fino al 2000. Sicuramente, a 90 Special Nicola Savino mostrerà alcuni video legati alla carriera di Roberto che sembra essere scomparso un po’ dalle scene nel corso degli ultimi anni, dedicandosi totalmente alla famiglia.

