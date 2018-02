CHRISTOF INNERHOFER/ Dalle olimpiadi PyeongChang al Ghiacciaio dello Stelvio (MasterChef Italia 7)

Christof Innerhofer sarà uno degli sciatori che prenderanno parte alla prova in esterna di Masterchef, quando i concorrenti si cimenteranno in specialità della montagna.

15 febbraio 2018 Dario Ghezzi

Christof Innenhofer (LaPresse)

Nella puntata di stasera di MasterChef Italia 7 troveremo degli ospiti straordinari per quanto riguarda la prova in esterna degli aspiranti cuochi amatoriali d’Italia. Infatti, la location del Ghiacciaio dello Stelvio metterà a dura prova i concorrenti del talent culinario più famoso della tv che dovranno preparare dei piatti a importanti sciatori del passato e di oggi. Christof Innerhofer è uno di questi e lo sciatore è risultato quinto nella sciata per la combinata alpina delle olimpiadi invernali di PyeongChang 2018. Ai microfoni della Rai, lo sciatore ha dichiarato: “Ho avuto buone sensazioni, sono riuscito a concentrarmi sulla sciata e sono contento. Ho sbagliato ritmo sui dossi nel finale e ho perso due decimi. Lo slalom è più complicato, non ci sono altre soluzioni che dare tutto in slalom fin da subito. Segnali importanti in discesa, non ho fatto una brutta manche ma bisogna fare ancora meglio”. Lo sportivo, nella puntata di MasterChef Italia 7, mostrerà sicuramente una veste tutta nuova e sarà curioso vederlo alle prose con i concorrenti.

“BRUTTO FEELING CON LA PISTA”

Christof Innerhofer sta mettendo tutto se stesso nelle prove che sta affrontando durante queste olimpiadi di PyeongChang, dove arrivava con un bronzo da difendere ottenuto quattro anni fa a Sochi. Nel tratto finale della discesa, Innerhofer ha incamerato tre secondi di ritardo dall’avversario Hirscher: “Sono rimasto abbastanza sorpreso per quanto sia stato brutto il mio feeling con la pista. Non sono abituato a sciare con queste condizioni e non ho trovato le sensazioni che speravo. Ultimamente ho disputato buone manche di slalom, ma oggi mi sembrava di non essere più all’altezza dei migliori”. Una delusione profonda per lo sciatore che avremo modo di vedere nel nuovo appuntamento con MasterChef. Le due brigate di concorrenti dovranno preparare dei piatti particolari per importanti stelle dello sport su neve del passato e di oggi. Ad esempio, l a brigata rossa si misurerà sulla preparazione degli strangolapreti con ragù bianco di capriolo e di uno zabaione dolce con crumble al cioccolato e lingue di gatto, quella blu, invece, dovrà cucinare le crepes suzette flambé con arance caramellate e un secondo di selvaggina, i medaglioni di cervo bardati con pancetta e cotti al barbeque.

CHRISTOF INNERHOFER, LA SCHEDA

Christof Innenhofer è uno sciatore alpino italiano, diventato campione del mondo nel 2011 di super gigante che ha vinto numerose medaglie olimpiche. La sua carriera nel mondo delle gare inizia nel 1999 e quattro anni dopo esordisce in Coppa Europa. Alla fine del 2008 per lo sciatore arrivano grandi risultati, così come l’anno dopo quanto ottiene buoni piazzamenti proprio sul passo dello Stelvio (luogo dell’esterna di Masterchef). Nel 2010 ha preso parte ai giochi di Vancouver. Nel 2012, lo sciatore ottiene un grande risultato quando nelle finali di Schladming si è aggiudicato la sua terza gara di Coppa vincendo il supergigante con cui si concludeva la stagione agonistica.

