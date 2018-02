CRISTINA D'AVENA/ Video, canta “Sailor Moon” con Chiara Galiazzo (90 Special)

Cristina D'Avena, idolo di grandi e piccini, sarà ospite di 90 Special su Italia 1, dove canterà alcune delle sue sigle più famose. Il suo Duets, inoltre, è disco di platino.

15 febbraio 2018 Dario Ghezzi

Cristina D'Avena

Cristina D’Avena è una degli ospiti della puntata di stasera di 90 Special, condotto da Nicola Savino su Italia 1. Sul suo profilo Instagram la regina delle sigle dei cartoni animati ha rivelato che canterà "Sailor moon". Tra gli ospiti di Savino ci sarà anche Chiara Galiazzo con cui la D'Avena ha duettato prorpio con questa siglia in "Duets - Tutti cantano Cristina" ed è molto probabile che le due cantanti si esibiranno insieme come hanno già fatto allo Zecchino D'oro qualche mese fa. Cristina D’Avena sta vivendo un periodo molto fortunato della sua carriera, grazie all’album "Duets" che ha ottenuto un successo di critica e di pubblico, vantando la collaborazione di molti cantanti del panorama musicale italiano. Tuttavia, dal lato personale, la cantante che ha accompagnato nella crescita intere generazioni di bambini con le sue sigle dei cartoni animati, ha un rimpianto e cioè non essere diventata madre."Ho una grande paura di avere il rimpianto di non essere diventata mamma e non voglio averlo. Come possa succedere a quasi 54 anni è un altro discorso. O arriva il miracolo” sono state le sue parole ad F. La D’Avena ha detto di aver messo sempre il lavoro al primo posto e di aver chiuso, in passato, alla possibilità di avere dei figli. Ora, però, questo suo desiderio è riemerso e non esclude di poter aver una gravidanza usufruendo della nuove tecniche mediche.

“HO VISSUTO IN UN MONDO SENZA TEMPO”

Cristina D’Avena è amata da bambini e adulti proprio per le sue sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato moltissime persone nella loro crescita. La cantante si è sentita, per molto tempo, come eternamente giovane, forse anche a causa del lavoro che fa e per la sua immersione nel mondo della fantasia. Tuttavia, ad F ha dichiarato di aver vissuto a lungo in un vero e proprio mondo senza tempo. “Poi ho capito che a un certo punto tutto può finire e rischi di trovarti con nulla in mano” sono state le sue parole. Oggi, la cantante, sente di dover dare una svolta al lato personale della sua vita. Cristina D’Avena è, infatti, legata a Massimo Palma e non sembra chiudere alla possibilità di sposarsi. “Mi è stato chiesto più di una volta di farlo. Ero terrorizzata all'idea. E puntualmente facevo un passo indietro. A pensarci oggi, credo che in fondo non sia mai arrivata la persona giusta in tutto questo tempo”. Ora quella persona potrebbe essere arrivata e ci saranno fuori d’arancio per la D’Avena?

TORNANO LE SERIE CULT DI CRISTINA D’AVENA

Cristina D’Avena è una delle icone degli anni ’90 e, dovunque vada, viene accolta da un vero e proprio bagno di folla. Qualche giorno fa, ad esempio, la cantante ha partecipato a delle feste di carnevale in giro per l’Italia dove orde di pubblico l’ha accolta da vera e propria star. Cristina D’Avena è così amata che sul canale Infinity torneranno presto alcune delle sue serie cult dell’ultimo decennio del 1900. I ben informati, infatti, ricorderanno come la cantante abbia preso parte ad alcune produzione live action ispirate al cartone Kiss Me Licia, dove lei stessa ha interpretato la famosa ragazzina innamorata del cantante Mirko. La produzione, di quattro stagioni, percorre la vita di Licia indicativamente dopo la fine del cartone animato ed è un sequel con attori in carne ed ossa. Dal 13 febbraio sono disponibili tutti gli episodi su Infinity e l’ultimo della serie Balliamo e cantiamo con Licia fa da collante con la nuova serie Licia: arriva Cristina, in cui la D’Avena ha interpretato se stessa come leader di un gruppo musicale.

© Riproduzione Riservata.