Carlo Cracco contro Masterchef 7/ “Il mio funerale? Che cattivo gusto! Questa tv si vende anche la mamma...”

Carlo Cracco contro Masterchef 7: “Il mio funerale? Che cattivo gusto! Questa tv si vende anche la mamma...”. Lo chef attacca il suo ex programma per la trovata della prima puntata

15 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Carlo Cracco contro Masterchef

Continua a guardare Masterchef, ma Carlo Cracco la prima puntata non l'ha propria digerita. Il riferimento dello chef è al “funerale” che il programma ha inscenato per “giustificare” la sua assenza nella nuova edizione. Una trovata che ha giudicato fuori luogo: «Non ne sapevo nulla. Ero a casa, stavamo cenando e non guardavo la tv. A un certo punto hanno cominciato a chiamarmi al telefono... Volevano sapere se ero morto davvero», ha raccontato Cracco nell’intervista rilasciata al settimanale Spy. Un po’ “kitsch”, così lo ha definito lo chef. «L’ho trovato un po’ di cattivo gusto. Anche perché non si è mai fatta una cosa del genere in televisione. Al Festival di Sanremo non ho mai visto fare il funerale al conduttore precedente», ha proseguito Cracco. D’altra parte si dice consapevole che «la televisione per fare audience è disposta a tutto: a vendere la mamma, la nonna, la suocera, la nuora e a vendere la pelle dell’orso ancora prima di averla cacciata». E quindi anche a fargli il funerale.

CARLO CRACCO CONTRO MASTERCHEF... E LE CONSEGNE A DOMICILIO!

Carlo Cracco sta per aprire un ristorante a Milano, in Galleria, ma trova comunque del tempo per guardare anche Masterchef, uno dei programmi che lo ha reso popolare. «Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo sono i miei fratelli, i miei “figli”. Non potrei mai parlare male di loro», assicura lo chef nell’intervista a Spy. Il sassolino che si toglie dalla scarpa riguarda solo il programma e la scelta di inscenare il suo funerale nella prima puntata. Al settimanale comunque Cracco ha parlato anche dei suoi progetti: «Il mio obbiettivo è sempre quello di diffondere la cultura del cibo. Ora sono impegnato verso una nuova frontiera, quella del mangiare bene per stare bene». Il “deliveroo”, le cosiddette consegne a domicilio, invece per Cracco non sono una buona idea, e non solo per le condizioni lavorative dei ragazzi che effettuano le consegne. «La gente è convinta che sia una figata. Ma perché farsi portare una pizza che da quando esce dal forno a quando arriva a casa è fredda e non è più buona? Quel servizio non è cultura del cibo, è un concetto sbagliato che abbassa la qualità. È la classica via di mezzo... piuttosto esci e vai al ristorante, oppure stai a casa e te lo prepari tu».

© Riproduzione Riservata.