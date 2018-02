Cloris Brosca/ La Zingara di Luna Park e la Luna Nera tornano in televisione! ('90 Special)

Cloris Brosca, tutti la ricordano come la Zingara di Lunapark e in moltissimi saranno nostalgici di rivedere in televisione la sua famosa Luna Nera. Cosa fa oggi? ('90 Special)

15 febbraio 2018 Redazione

La Luna Nera: è stata questa la carta che ha caratterizzato la presenza televisiva di Cloris Brosca negli anni '90, grazie alla sua partecipazione al programma Luna Park. Zingara e lettrice di tarocchi, ha ispirato inoltre un personaggio di Costantino della Gherardesca nel programma di Piero Chiambretti, la Maga Maghella di Markette. Anche se la Brosca è stato uno dei volti più apprezzati dal pubblico televisivo di oltre vent'anni fa, sembra che nel corso degli anni sia del tutto scomparsa dagli studi del piccolo schermo. In questi ultimi giorni tuttavia l'attrice è ritornato al centro dell'attenzione mediatica per via del suo ingresso nella fiction di successo Che Dio ci aiuti, avvenuto nella scorsa e quarta stagione dello show nei panni della madre di Monica, interpretata da Diana Del Bufalo. Vedremo inoltre Cloris Brosca come ospite di '90 Special, il programma condotto da Nicola Savino, all'interno della puntata di questa sera.

La zingara Cloris dopo tutto ha fatto parte di un'epoca importante per la tv italiana, tanto che il suo 'La Luna nera', con cui annunciava eventi nefasti grazie ai tarocchi, è diventato subito un vero e proprio tormentone. I fan intanto si chiedono da anni che fine abbia fatto l'attrice, che negli ultimi anni ha diviso il suo impegno lavorativo fra brevi ospitate in tv ed il mondo del teatro. Ad inizio febbraio, l'artista ha infatti ricevuto la targa Ostiamor, il consorzio che gestisce da dieci anni gescisce ad Ostia il centro commerciale naturale. La Brosca è stata inoltre protagonista nel corso della cerominia, sottolinea Ostia Tv, di un importante momento di riflessione e arte.

CLORIS BROSCA, LA VITA E LA CARRIERA

Nata a Napoli nel febbraio del '57, Cloris Brosca ha mosso i primi passi della sua carriera in teatro ed al cinema, grazie a lavori che le hanno permesso di incontrare nomi importanti dello spettacolo italiano. Ha lavorato infatti con Gigi Proietti e Massimo Troisi, sotto la guida di Giuseppe Tornatore ed al fianco di Marcello Mastroianni. Diventa tuttavia celebre solo nel '94, quando Luna Park la consacra nel ruolo della Zingara. Il programma a premi prevede infatti che nella manche finale i concorrenti affrontino il giro di carte della Zingara, nel tentativo di non incappare nella famosa Luna Nera.

La Brosca riuscirà inoltre a portare in scena il suo personaggio anche In bocca al lupo!, il gioco televisivo a premi condotto da Jocelyn nel '98 e '99. L'attrice partecipa in seguito a serie Tv come La Squadra e Casa famiglia, continuando nel frattempo ad impersonare il suo personaggio anche nello spinoff di Luna Park, dal titolo La zingara, e che verrà traspesso per otto edizioni. Ritorna inoltre al centro dell'attenzione grazie alla miniserie Raccontami, diretto da Tiziana Aristarco e Riccardo Donna nel 2006, per poi partecipare ad un unico episodio della quarta stagione di Che Dio ci aiuti.

