DON MICHELE BARONE/ Video, l'esorcismo su una 13enne e la denuncia della sorella (Le Iene)

Una famiglia alle prese col demonio. A Le Iene su Italia 1 una ragazza denuncia: esorcismi sulla sorella minore da parte di Don Michele, specializzato in queste pratiche

15 febbraio 2018 Fabio Belli

Caso esorcismi a Le Iene

A Le Iene show viene messo in luce il caso di una ragazzina di 13 anni che sarebbe costretta a subire esorcismi a causa di alcune crisi che aveva iniziato a lamentare in tenera età. La ragazzina, di nome Giada (di fantasia) viene portata da un prete specializzato, Don Michele Barone, per ottenere una cura “spirituale” per le sue crisi, anche se è evidente, secondo un parere di uno psicologo interpellato dal programma, che il disagio sia psicologico e come soprattutto necessiti di cure mediche. Come la ragazzina sia completamente soggiogata, con il benestare dei genitori, appare evidente, e l’unica che cerca di far ragionare Don Michele è la sorella, chiamata Arianna dal programma, mal vista dalla famiglia e dallo stesso prete a causa della sua omosessualità. Nonostante Arianna si sia rivolta alla polizia, l’ispettore di polizia alla quale si è rivolta le ha detto di non denunciare ma di stare calma, in quanto seguace di Don Michele.

NESSUNO E' ANCORA INTERVENUTO

Anche il Vescovo ha invitato Arianna a ritirare la denuncia, ma durante un colloquio Le Iene lo hanno interpellato, e subito il religioso ha ritrattato quanto detto alla ragazza, sottolineando come la richiesta di ritirare la denuncia si stata solo “strategica”. L’inviato delle Iene alla fine decide di interpellare lo stesso Don Michele, che nega tutte le sue responsabilità, compreso il divieto per Arianna di vedere la sorella. Questo nonostante, durante il servizio, anche la madre di Arianna abbia ammesso come durante l’esorcismo Giada sia stata vittima di violenze da parte del prete. Il servizio si chiude raccontando come Arianna sia stata costretta a cambiare città dopo aver denunciato la storia, e come nessuno sia ancora intervenuto per aiutare Giada, ancora affidata alla famiglia e a Don Michele, che aveva diffidato il programma a mandare in onda quanto girato.

