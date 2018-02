Daria Bignardi/ La battaglia contro il tumore: "Perché non dirlo prima? Parlarne non mi interessa"

Daria Bignardi racconta a Vanity Fair la sua battaglia contro il cancro. "Perchè non parlarne prima? Chi è ammalato considera la propria malattia il centro del mondo"

15 febbraio 2018 Anna Montesano

Daria Bignardi

«C’è un’ansia buona e una cattiva. Se la riconosci puoi cercare di usare la buona e combattere la cattiva. Ho capito che di tante cose per cui soffrivo non ero padrona. Era il mostro a guidarmi»: parla così Daria Bignardi nel corso dell'intervista rilasciata a Vanity Fair, nel numero in edicola da ieri 14 febbraio, la stessa nella quale svela di aver combattuto una terribile malattia, il cancro. Sono trascorsi soltanto pochi giorni da quando Nadia Toffa in diretta a Le Iene, presentandosi con una parrucca in studio, ha annunciato di aver combattuto un cancro; stavolta è l'ex direttrice di RaiTre, con dettagli molto simili, a parlare della medesima battaglia e delle sue conseguenze, capelli e parrucca compresi. L'occasione per raccontare del suo tumore arriva da Lea, che è la protagonista del suo nuovo libro "Storia della mia ansia", lavoro che la Bignardi considera "il più importante".

"IL CANCRO? SPERO SIA L'ULTIMA VOLTA CHE NE PARLO"

Una malattia della quale Daria Bignardi, prima di oggi, non ha mai voluto parlare e per un motivo ben preciso: «Chi è ammalato considera la propria malattia il centro del mondo, - racconta - ma anche se ho rispetto per chi sta soffrendo in questo momento, parlare pubblicamente della malattia in generale, o peggio ancora della mia, non mi interessa». Daria Bignardi ha scoperto di essere malata «Facendo una mammografia di controllo, appena terminata l’ultima stagione delle Invasioni barbariche». Da lì il calvario, le chemioterapie e radioterapia e la caduta dei capelli che l'hanno costretta a indossare una parrucca. Un tema del quale la Bignardi non ama parlare, come ammette nel corso dell'intervista perchè «Più che affaticarmi non mi interessa tanto. Ne ho scritto. Lei domanda e io rispondo, ma è la prima volta e anche l’ultima spero».

