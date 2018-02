Don Matteo 11/ Anticipazioni del 15 febbraio 2018: Sofia e Seba, una nuova coppia?

Don Matteo 11, anticipazioni del 15 febbraio 2018, in prima Tv su Rai 1. Cecchini decide di prendersi un periodo di riposo; il sacerdote scopre un segreto su Sofia.

Don Matteo 11, in prima Tv assoluta su Rai 1

DON MATTEO 11, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 15 febbraio 2018, verrà trasmessa la quinta puntata di Don Matteo 11, in prima Tv assoluta. Sarà composto dal 9° e 10° episodio, intitolati "La mia giustizia" e "La notte dell'anima". Prima di scoprire le anticipazioni, vediamo dove siamo arrivati due settimane fa: in seguito all'aggressione sul campo da rugby, il giovane Giacomo Rispoli viene trasportato d'urgenza in ospedale in gravi condizioni. Il padre Francesco, disoccupato da poco tempo, riferisce ai Carabinieri di sospettare che il ragazzo sia stato aggredito da qualcuno che conosce. Una volta analizzato il cellulare della vittima, le autorità scoprono che Giacomo è autore di alcuni episodi di bullismo ai danni di una sua compagna di classe, Elisa, che diventa quindi la principale sospettata. La ragazza tuttavia cerca di minimizzare sull'accaduto, per poi confessare di come sia stata ingannata dai modi di Giacomo.

Il ragazzo infatti l'ha corteggiata per diverso tempo e per questo ha ceduto al suo invito di raggiungerlo ad un party, dove fra i due sarebbe scattato il primo bacio. Subito dopo però, Giacomo l'avrebbe accusata con alcune scritte di essere una ragazza facile e per questo Elisa ha cercato di parlargli il giorno seguente all'accaduto. Anna sospetta comunque che la ragazza stia nascondendo qualcosa e decide di trattenerla in Caserma. Intanto, Don Matteo scopre che Francesco Rispoli e la madre di Elisa si conoscono da diverso tempo e che i due hanno avuto una relazione segreta. Francesco inoltre è stato avvistato mentre litigava con Giacomo, ma il sacerdote realizza poi che l'aggressione è in realtà opera di Monica, coetanea di Elisa e innamorata dello stesso ragazzo. Anna è ancora alla ricerca di una possibile soluzione per riprendersi Giovanni ed accetta uno dei tanti consigli della sorella Chiara, che la invita a puntare tutto sulla sua femminilità. Intanto, Nardi chiede a Cecchini di aiutarlo a nascondere Patatino, il cane che la fidanzata sta cercando di portargli via. Il Maresciallo tuttavia è costretto a nascondere l'animale a casa di Anna per via delle contestazioni della moglie, finendo solo per far arrabbiare il Capitano. Don Matteo invece chiede a Sofia di aiutarlo con un compito importante a scuola: sostituire Rita fino a quando non potrà riprendersi del tutto.

La donna però ha intuito che il piano del sacerdotre è di farla avvicinare alla figlia e ribadisce la propria posizione. Anche se Sofia ha tutte le qualità per essere una brava docente, dimostra di non impegnarsi come potrebbem, ma Seba riuscirà a rimetterla in riga. Insegnare danza artistica permette inoltre alla ragazza di riprendere contatto con la propria passione per il ballo e di avvicinarsi anche a Seba, con cui scatta un bacio. Nel frattempo, i Carabinieri gestiscono un caso particolare, dovuto ad una possibile aggressione ai danni di due donne appena uscite da una clinica psichiatrica. Ines rivela inoltre di cercare di riavere la figlia, che le è stata tolta anni prima. La bambina sta per essere adottata da Monia, che diventa la principale sospettata, come il marito Dario. Le indagini del prete permetteranno di risalire alla verità: ad aggredire Ines è stata l'amica Alma, per via della sua paura di rimanere sola. Intanto, Anna sorprende Cecchini in compagnia di un'altra donna, non sapendo che si tratta di un editore del nord. Il Capitano decide infatti di intervenire per fermarlo, ma solo dopo scopre dell'incomprensione. Seba e Sofia concludono invece che fra loro c'è solo una forte amicizia e subito dopo il ragazzo verrà avvisato che Alice ha riaperto gli occhi.

ANTICIPAZIONI EPISODIO 9 "LA MIA GIUSTIZIA"

Nel primo dei due episodi di questa sera, Don Matteo e i Carabinieri dovranno indagare su un caso di omicidio. Il prete scoprirà inoltre alcuni particolari sul passato di Sofia, di cui non avrebbe mai sospettato nulla. Cecchini invece decide di prendersi un periodo di pausa dal lavoro ed affida a Zappavigna il compito di sostituirlo. Sofia intanto deve fare i conti con il risveglio di Alice e con il suo ritrovato rapporto con Seba, il ragazzo di cui si è innamorata. La compagna di classe inoltre sembra essere ritornata quella di un tempo e pronta a riprendere in mano la propria vita, ma solo al fianco di Seba. Sofia riuscirà a mantenere il silenzio oppure deciderà di non soffocare ciò che prova?

ANTICIPAZIONI EPISODIO 10 "LA NOTTE DELL'ANIMA"

Nel secondo episodio, Don Matteo ed altri parrocchiani affrontano un pellegrinaggio in un'abbazia, dove scoprono che è stato commesso un omicidio. Il luogo sembra inoltre essere stato colpito da un altro evento, il furto di un prezioso manoscritto. Nel frattempo, Sofia e Seba devono fare i conti con i cambiamenti avvenuti nel loro rapporto e con i sentimenti che entrambi provano verso l'altro.

