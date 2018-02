ELIZABETH/ Su Iris il film con Cate Blanchett (oggi, 15 febbraio 2018)

Elizabeth, il film in onda su Iris oggi, giovedì 15 febbraio 2018. Nel cast: Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Christopher Eccleston e Joseph Fiennes, alla regia Shekhar Kapur. Il dettaglio.

15 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST CATE BLANCHETT

Il film Elizabeth va in onda su Iris oggi, giovedì 15 febbraio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola storica e drammatica del 1998, prequel di Elizabeth: The Golden Age. La pellicola è stata diretta da Shekhar Kapur, regista di origine indiana che ha curato la regia di film come Le quattro piume, New York, I Love You e del sequel di Elizabeth nel 2007. Il cast di attori protagonisti è composto da Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Christopher Eccleston, Joseph Fiennes, Richard Attenborough e Fanny Ardant. Il ruolo della protagonista, Elisabetta I d'Inghilterra, è stato affidato a Cate Blanchett, mentre Geoffrey Rush ha vestito i panni di Francis Walsingham. Nel cast di attori protagonisti del sequel, che verrà realizzato circa dieci anni dopo, ritroveremo Cate Blanchett e Geoffrey Rush. La musiche di Elizabeth sono state composte da David Hirschfelder, musicista australiano che si è aggiudicato una nomination agli Oscar proprio grazie a questo film. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ELIZABETH, LA TRAMA DEL FILM

Dopo la morte della regina Maria d'Inghilterra, il trono viene affidato di diritto a sua sorella Elisabetta. I rapporti tra le due non erano mai stati distesi in passato. La nuova erede al trono, infatti, era stata imprigionata a lungo perché sospettata di tramare alle spalle della regina. Era stata la stessa Maria a decidere di donarle nuovamente la libertà. Salita al trono, Elisabetta tenta di riordinare l'intera Inghilterra, ormai in balia del caos più totale. Dopo aver fissato la religione anglicana come dogma ufficiale, la nuova regina inizia ad essere corteggiata da una lunga schiera di sovrani europei, che aspirano alla corona d'Inghilterra. La regina è però follemente infatuata di un suo suddito, Lord Robert. Nel frattempo Elisabetta riesce a sopravvivere a tre tentativi di attentato. Per proteggersi decide così di giustiziare tutti coloro che cospireranno alle sua spalle. Robert sarà tra questi ma, nel finale, la regina deciderà di salvargli la vita.

