FEDERICA PANICUCCI INSULTA FRANCESCO VECCHI/ Video fuorionda a Striscia, “Figlio di buona donna...”

Federica Panicucci contro Francesco Vecchi: a Striscia la Notizia, è stato mandato in onda un fuori onda della conduttrice, inferocita contro il suo collega a Mattino Cinque.

15 febbraio 2018 Fabio Morasca

Federica Panicucci si è resa protagonista di un clamoroso fuori onda trasmesso da Striscia la Notizia, durante la puntata odierna del telegiornale satirico di Antonio Ricci, attualmente condotto da Ficarra e Picone. Il fuori onda è tratto dalla puntata di Mattino Cinque, programma condotto dalla Panicucci insieme a Francesco Vecchi, andata in onda ieri, martedì 14 febbraio. In questo fuori onda, la conduttrice è letteralmente inferocita contro il suo collega poiché quest'ultimo ha sforato il suo spazio, dilungandosi più del dovuto. Queste sono state le prime parole estratte dal fuori onda di Federica Panicucci con le quali la conduttrice si lamenta dello "sforamento" del suo collega: "Ma ragazzi, ragazzi non chiudono più? Ma ragazzi, non chiudono... Ma so' scemi? Non mi rispondono nemmeno dalla regia... Che m*rde! Ma cosa fanno? A me non frega un ca*zo, deve chiudere!". Nonostante la regia abbia sollecitato Francesco Vecchi a chiudere il suo spazio, il conduttore si è dilungato, facendo alterare ulteriormente la conduttrice.

FEDERICA PANICUCCI: "QUANDO A SETTEMBRE, SARAI A CASA..."

Nelle successive esternazioni, sempre tratte dal fuori onda trasmesso da Striscia la Notizia, infatti, Federica Panicucci si lascia andare anche a qualche insulto: "Guarda che è veramente un figlio di buona donna, questo qua... Te lo dico io. No, a me non me ne frega un ca*zo però oggi eh... Non me ne frega un ca*zo! Io te lo dico, questo è un cretino! Se tu gli dici che deve chiudere, deve chiudere. Ma dai, ma dai, ma non esiste, ma dai, ma dai...". Successivamente, Francesco Vecchi ha finalmente chiuso il proprio spazio, chiedendo scusa pubblicamente alla sua collega per aver sforato il suo blocco ("Chiedo scusa a Federica per il ritardo"). Federica Panicucci, però, non ha accettato le scuse: "Quando a settembre sarai a casa tua, forse ti dispiacerà un po' di più, vedrai...". Successivamente, è arrivato anche un altro insulto: "Testa di ca*zo! Io, i miei minuti, li voglio recuperare. Non mi rompessero il caz*o". La conduttrice, infine, si è anche lamentata per non avere una poltrona sulla quale sedersi durante il suo spazio: "Che straccioneria! Grazie Ettore, al massimo usiamo lo sgabello...". CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

