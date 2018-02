FEDERICA PELLEGRINI E FILIPPO MAGNINI / È amore? La coppia si scambia messaggi e canzoni a San Valentino

Federica Pellegrini e Filippo Magnini sono di nuovo una coppia? Dopo la romantica passeggiata a Verona, arriva l'indizio social nel giorno di San Valentino.

15 febbraio 2018 Redazione

Federica Pellegrini e Filippo Magnini

Cosa sta accadendo tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini? La coppia si proclamava single fino a qualche settimana fa, tanto che a lui era stato persino associato un nuovo flirt. Eppure i recenti indizi social fanno pensare ad un ritorno di fiamma, a questo punto non troppo fantasioso. Solo qualche giorno fa, i due nuotatori erano stati paparazzati per le vie di Verona, insieme ai genitori di lei, formando un quadretto familiare sereno e felice. In molti avevano ipotizzato che si trattasse soltanto di una bella amicizia, confermata anche dai rapporti ottimi che legavano un tempo genero e suoceri. Eppure, da quel giorno, gli indizi della (ex?) coppia hanno cominciato a pullulare nei profili social di entrambi, dando l'impressione che sia davvero difficile credere solo ad una solida amicizia tra due ex. Solo qualche giorno fa, Federica aveva schioccato un bacio in una sua Instagram Story al quale aveva risposto Magnini scrivendo: "Dovremmo addormentarci con un bacio e risvegliarci alla stessa maniera, non sei d’accordo? Sogni d'oro".

Federica Pellegrini e Filippo Magnini: le dichiarazioni di San Valentino

Ad aggiungere ulteriori sospetti ad un probabile ritorno di fiamma tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini sono arrivate anche le dichiarazioni dell'ex nuotatore in occasione di San Valentino. Magno ha infatti dedicato alla collega la canzone dei Negramaro 'Amore che torni', un titolo che viste le circostanze non appare certo casuale. Basti pensare alle parole del testo per capire che potrebbe essere in atto un vero ritorno di fiamma: "amore che torni se davvero ritorni scegli come chiamarmi ma non come cambiarmi". Insieme alla canzone, ha inoltre aggiunto gli auguri di San Valentino, una festa che lui e Federica hanno trascorso separatamente a causa dei diversi impegni di entrambi. Se lui si è ritirato dal nuoto, invece la campionessa intende arrivare più in forma che mai alle prossime competizioni. Ma ci sarà come sempre Filippo al suo fianco?

© Riproduzione Riservata.