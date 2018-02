Fabrizio De Andrè, Principe Libero/ Un omaggio delicato alla poesia di Faber

Fabrizio De Andrè, Principe Libero: con al seconda parte del film su Rai 1 si chiude l'omaggio ad uno dei big della musica italiana. Il coraggio di Luca Marinelli va premiato

La seconda parte del film riprende dalle esibizioni di Faber e dalle sue fragilità emotive. Il Principe Libero fa sul serio con Dori Ghezzi, interpretata da una gradevole Valentina Bellè. I due si rendono conto di non poter fare a meno dell'altro e gettano basi importanti per il loro futuro. Un avvenimento drammatico sconvolge i loro piani: il 27 agosto 1979 Faber e Dori vengono sequestrati nella loro casa di campagna in Sardegna. Dietro tutto questo c'è lo zampino dell'Anonima Sequestri, una banda criminale che pretende un riscatto cospicuo per liberare Faber. Sarà il padre di Fabrizio a metter fine ad un incubo durato quattro lunghi mesi, pagando una somma faraonica. Il Principe Libero racconta e diffonde la magia di Faber attraverso video di repertorio, splendide fotografie e grazie al delicato omaggio di Luca Marinelli. Non c'è improvvisazione, ma tanto studio e rispetto del suo personaggio. Emozionante il passaggio di consegne nella scena finale dal Principe Libero di Marinelli al vero Faber, che canta Bocca di rosa durante uno dei suoi ultimi live.

Critiche eccessive del pubblico per Luca Marinelli

Il coraggio di Luca Marinelli va premiato. Con grande umiltà, nonostante i numerosi riconoscimenti di prestigio di questi ultimi anni, ha accettato la sfida. Non è il gemello di Faber sia chiaro, è un Principe Libero fedele e appassionato. La passione si vede nella dedizione che Marinelli ha applicato sul set. Un lavoro di ascolto ripetuto, di pause, gestualità e intonazione. L'attore romano ha rielaborato il personaggio sotto la lente di ingradimento di Dori Ghezzi, che ha assunto un ruolo molto importante nella realizzazione del film. E' un film costruito seriamente, in punta di piedi. L'unica pretesa è quella di omaggiare un grande della musica italiana. L'esperimento è riuscito, senza cadere nel tranello delle imitazioni: "La canzone dell'amore perduto per esempio non l'ho cantata come cantava lui - ha spiegato l'attore in una intervista rilasciata alla vigilia - Assolutamente, non è possibile arrivare a quelle meraviglie".

Fabrizio De Andrè: le frasi più belle

Non c'è fan di Fabrizio De Andrè che non conosca le sue massime. Alcune di queste sono comparse anche nel Principe Libero, che ha voluto raccontare Faber con il volto di un Marinelli coinvolto e più che mai credbile. Eccole qui alcune delle frasi più belle di De Andrè, anche queste da rileggere e leggere ancora. "Pensi che l'anarchia sia fare quello che vuoi? Anarchia è darsi delle regole prima che te le diano gli altri" diceva Faber. Un Principe Libero da "altrettanta autorità di fare guerra al mondo intero quanto colui che ha cento navi in mare”. Un personaggio unico, noncurante del bon ton: "Non si risenta la gente per bene se non mi adatto a portar le catene". Insomma il film tutto sommato ci è piaciuto. Apprezzabile il tentativo della Rai e di tutto il cast. Speriamo che altre iniziative di questo genere vengano portate avanti dalla tv pubblica, che ha il dovere morale di far conoscere i talenti culturali del passato alle nuove generazioni.

