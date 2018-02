Francesca Cipriani è stata molestata/ La madre choc: “abusata a 19 anni” (Isola dei Famosi 2018)

Francesca Cipriani vittima di molestie sessuali: il racconto choc della madre al settimanale Spy. La naufraga dell'Isola ha subito abusi dal suo datore di lavoro.

15 febbraio 2018 Emanuela Longo

Francesca Cipriani

Francesca Cipriani è una delle protagoniste indiscusse dell’Isola dei Famosi 2018, eppure, dietro quella sua apparenza così esuberante si nasconde un passato spinoso. La stessa naufraga nei giorni scorsi si era sfogata con le sue compagne di avventura, Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto, confessando di essere stata vittima di bullismo. Ora però, è la madre a rivelare un altro incredibile retroscena della sua giovinezza. “Mia figlia ha subito abusi sessuali”: lo ha rivelato Rita De Michele, madre di Francesca Cipriani, tra le pagine del nuovo numero di Spy, lasciando tutti senza parole. Alle pagine del noto settimanale di gossip ha affidato i racconti di alcuni episodi choc della vita della Cipriani, ben lontana da quella che vuole far apparire e che ovviamente hanno contribuito a provocarle non pochi traumi. Aveva appena 19 anni, quando Francesca iniziò a lavorare come commessa in un negozio. “Il suo datore di lavoro, che aveva 30 anni e due figli, per lei era come un padre”, ha raccontato la madre, prima del retroscena incredibile e facilmente immaginabile. “Una sera, però, si ritrovò da sola con quest’uomo all’interno del negozio. Verso l’orario di chiusura lui la chiuse dentro e cominciò a metterle le mani addosso e la molestò”: cosi Rita ha raccontato l’episodio di violenza a scapito della figlia Francesca.

FRANCESCA CIPRIANI: DAL BULLISMO AGLI ABUSI SESSUALI

Non solo le molestie sessuali: prima di questo incredibile trauma, infatti, Francesca Cipriani fu anche vittima di bullismo, come ha avuto modo di confidare alle altre naufraghe dell’Isola dei Famosi. “Alle medie, quando aveva dodici-tredici anni, incontrò dei ragazzini che si approfittarono della sua bontà d’animo”, ha confermato la madre nella sua intervista a Spy. Questo provocò nella giovanissima Francesca un’eccessiva tristezza che si trasformò ben presto in pianti frequenti ed isolamento. Insulti ed umiliazioni avrebbero contribuito sicuramente, a detta della madre, ad amplificare anche i suoi ormai noti attacchi di panico, dovuti proprio alle tante insicurezze che quegli episodi crearono nella giovane naufraga. “Per un periodo sembrava volesse rinunciare a vivere, aveva cambiato il modo di vestire e andava in giro con un cappellino con la visiera per nascondersi”, spiega la madre, dalle cui parole trapela tutto il dolore per l’amata figlia. Poi racconta uno dei tanti episodi di bullismo che ferirono molto Francesca: “Una volta i suoi amichetti le inviarono un messaggino a nome del ragazzo che le piaceva tanto per darle un appuntamento: lei era al settimo cielo e si presentò a questo incontro per conoscerlo meglio, invece una volta arrivata lì trovò il solito gruppo di bulli che la insultarono e la umiliarono. Non riuscì a smettere di piangere per ore”. Chissà se l’esperienza all’Isola contribuirà a renderla più sicura di se stessa.

© Riproduzione Riservata.