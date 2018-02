Francesco Monte/ Torna in Honduras per fare una sorpresa a Paola? (Isola dei Famosi)

Francesco Monte, il videomessaggio dopo l'Isola dei Famosi 2018: l'ex naufrago è tornato a casa e rivela per quale motivo è tornato in Italia dopo lo spinoso caso e le accuse.

15 febbraio 2018 Valentina Gambino

Francesco Monte

Francesco Monte, intervistato tra le pagine del settimanale DiPiù, ha spiegato per quale motivo ha preferito lasciare l’Honduras in favore dell’Italia. Niente paura della galera ma piuttosto, un forte stato di ansia generalizzata. Ecco perché, l’ex tronista di Uomini e Donne, dopo le accuse di Eva Henger ha preferito abbandonare L’Isola dei Famosi e cercare riparo a casa, vicino ad amici e parenti. Ecco cosa ha dichiarato al settimanale diretto da Sandro Mayer: “No, nessuna paura della galera, il vero motivo è solo ansia. I 12 anni? È un rischio che non avrei corso perché sono innocente: le accuse della Henger sono infondate. Sono tornato perché da là era impossibile per me gestire la situazione che si era creata dopo le parole della signora Henger. Ribadirò la mia posizione nella sede opportuna che in questo caso è il tribunale. Da lì non avrei potuto farlo. Confermo che non ho fumato marijuana. Non me la sentivo di restare lì con l’ansia addosso per come si sarebbe evoluta la situazione. Ho deciso di dare la priorità alla mia vita rispetto a un programma. Nessuna paura”.

Monte in Honduras per riabbracciare Paola?

Nel corso della quarta puntata dell’Isola dei Famosi, il buon Monte non ha voluto essere presente in studio anche per non alimentare polemiche inutili, dovendosi per forza di cose, confrontare anche con Eva Henger. Il tarantino quindi, ha voluto mandare un breve videomessaggio, spiegando il perché della sua assenza e aggiungendo qualche piccola precisazione sullo spinoso caso del “canna-gate”: "Ne ho parlato anche con i miei legali e mi hanno consigliato di non venire in studio. Mi dispiace molto, ci tenevo ad affrontare questo viaggio. Volevo affrontare tutti i miei fantasmi”. Poi l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, confessa che qualcosa di buono dentro il suo cuore è fortunatamente ancora presente: “Ma non c'è solo amarezza – prosegue - L'Isola Mi ha anche lasciato delle cose. Qualcosa e qualcuno in particolare, Paola (Di Benedetto ndr) Ti guardo, ti sostengo, ti aspetto e ti mando un bacio speciale". A questo punto, staremo a vedere se la produzione deciderà di rispedirlo in Honduras come “ospite speciale” per riabbracciare la sua Madre Natura.

