GIORGIO LOCATELLI/ Chi è? Lo Chef pubblica il suo nuovo libro 'Made at home' (Masterchef Italia)

Il celebre chef Giorgio Locatelli da anni trapiantato a Londra e ospite questa sera su Sky Uno a Masterchef 7, ha appena pubblicato il suo nuovo libro Made at home.

15 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Masterchef 7

Il famoso chef italiano Giorgio Locatelli da diversi anni residente nel pieno centro di Londra, è l’atteso ospite della nuova puntata di Masterchef Italia trasmessa questa sera su Sky Uno. Una vera eccellenza del Made in Italy che con la propria arte culinaria ha saputo incantare tutti esportando i pregi della cucina nostrana. Per Locatelli, dunque, la possibilità di accedere ad una rilevante vetrina mediatica anche perché è molto più conosciuto ed apprezzato oltre Manica piuttosto che nello Stivale. Tra l’altro in queste settimane, Giorgio Locatelli, ha pubblicato un nuovo libro di cucina intitolato Made at home, letteralmente Fatto in casa, che sta riscuotendo un certo successo. Libro che lo stesso chef stellato ha presentato nello scorso mese di dicembre nel pieno centro di Londra presso la sede dell’ambasciata italiana. Un palcoscenico di prestigio che enfatizza il ruolo di ambasciatore dell’enogastronomia tricolore nel Regno Unito. Tornando all’appuntamento di questa sera a Masterchef, sarà molto interessante vedere Locatelli all’opera al fianco di altri chef d’eccezione come i vari Cannavacciuolo e Barbieri.

GIORGIO LOCATELLI, UNA VITA DA STELLA ‘MICHELIN’

Giorgio Locatelli è nato a Corgeno nel comune di Vergiate sulle rive del lago di Comabbio. La sua avventura nel mondo della cucina ha avuto inizio grazie ad un suo zio che gestiva un ristorante in zona. Dopo aver completato un percorso formativo, un giovanissimo Locatelli ha iniziato ad avere esperienze lavorative in questo ambito presso numerosi ristoranti dislocati nel Nord Italia ed in Svizzera. Nel 1986 decide di abbandonare l’Italia per tentare maggior fortuna all’Estero ed in particolare in Inghilterra presso le cucine del celebre The Savoy dirette da Anton Endelmann. Nei primi anni Novanta si è quindi trasferito a Parigi per avere nuove importanti esperienze presso il Restaurant Laurent e La Tour d’Argent. In terra francese Locatelli vi è restato un paio di anni prima di ritornare a Londra dove ha preso la gestione del ristorante Olivo mentre nel 1995 ha aperto il ristorante Zafferano. Negli anni ha ricevuto numerosi premi tra cui le fatidiche stelle Michelin, diventando vero punto di riferimento nel Regno Unito per il settore culinario (numerose apparizioni televisive e l’apertura di alcuni ristoranti tra cui la Taverna Locatelli).

