Gemma Galgani vs Tina Cipollari/ Video, Uomini e Donne: rissa sfiorata al trono over

Al trono over di Uomini e Donne Tina Cipollari e Gemma Galgani sfiorano la rissa durante una discussione su Giorgio Manetti. L'opinionista non risparmia nessuno.

15 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Giorgio Manetti, Tina Cipollari e Gemma Galgani

Nel giorno di San Valentino la puntata del trono over di Uomini e Donne è stata caratterizzata da una scenata da manuale tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: opinionista e dama arrivano a due centimetri di distanza e volano parole pesanti ma anche mani. La vulcanica Tina è esplosa contro la torinese dopo aver assisto al confronto tra Gemma e Raffaele, in cui la dama ha deciso di interrompere la conoscenza perché lui la cerca poco e perché si farebbe condizionare dalla bionda opinionista. “Sei squallida, proprio squallida, smettila di parlare di me, non sono io che mando a monte i tuoi rapporti”, esclama Tina dopo l’ennesima accusa nei suoi confronti. E aggiunge: “Mi chiami in causa? E io ho diritto di replicare. E dice che me la intendo con Giorgio, che chiude la conoscenza perché Raffaele mi ha fatto un complimento. Falsa. È innamorata di Giorgio e vuole che gli altri stiano lì a reggerle il gioco”. Gemma risponde dicendo a Tina che è “una donna offensiva” e che non sa di cosa parla. Raffaele interviene dicendo di essere stato usato da Gemma, ma che resta nel programma. Ci pensa Maria De Filippi a gettare altra benzina sul fuoco rivelando che Gemma vuole ballare con Giorgio.

TINA CIPOLLARI SHOW

Apriti cielo! “Vergognati, vergognati! Usi gli uomini! Usi tutti! Fai quelle dichiarazioni a Giorgio e poi pretendi che Raffaele regga il gioco sporco che fai qua dentro? Con quale coraggio… Falsa, falsa e finta”, esplode Tina. Gemma prova a ribattere, ma l’opinionista è un fiume in piena: “Vergognati, mezz’ora ad accusare quel povero uomo. Vergogna umana, vergognati, vergognati, fai ribrezzo. Non sai quello che dici, strega, strega malefica”, il pubblico applaude alla parole della Cipollari. Tina dice a Giorgio di non ballare con Gemma e prende per la mano il cavaliere con l’intento di ballare, ma Gemma scatta dalla sedia: “No, c’ero prima io, l’ho chiesto io il ballo”. Volano manate tra le due, mentre Giorgio gongola come un gallo nel pollaio. Quando Giorgio accetta di ballare con Gemma, Tina ne ha anche per lui: “Giorgio anche tu sei un falso! Falso!”. Il pubblico accoglie con entusiasmo le parole dell’opinionista, mentre Manetti si offende e torna a sedersi. Gemma non ci sta: “Allora è vero che ti fai condizionare!”. A chiudere la bagarre ci pensa Tinì: “Gemma, hai trattato in modo orribile Raffaele, vergognoso. Chi la fa, l’aspetti”. Clicca qui per vedere la lite tra Tina e Gemma

© Riproduzione Riservata.