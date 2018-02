Gianluigi Buffon/ Il ritiro e il matrimonio con Ilaria d’Amico: a Costanzo dirà tutto? (L'intervista)

Gianluigi Buffon sarà ospite di Maurizio Costanzo nella nuova puntata de L'Intervista di questa sera (ore 23.30, Canale 5) per parlare del suo futuro calcistico ma non solo...

Gianluigi Buffon e Maurizio Costanzo

Gianluigi Buffon sarà il protagonista della nuova puntata de L’intervista, il talk show serale condotto da Maurizio Costanzo e che andrà in onda questa sera (alle ore 23.30 circa, su Canale 5): la partecipazione del portiere della Juventus e della Nazionale italiana è stata confermata da un video-promo e si preannuncia già come uno degli incontri più interessanti per questa stagione nel programma del giornalista capitolino. Infatti, il faccia a faccia tra Buffon e Costanzo vedrà i due parlare non solamente di calcio e dintorni ma anche di altri argomenti, come si evince anche dal suddetto promo, e che si concluderà con l’oramai proverbiale domanda che il marito di Maria De Filippi rivolge a ciascuno dei suoi ospiti: “Guardandosi indietro, rifarebbe tutto?”: tra le polemiche che hanno costellato la gioventù dell’estremo difensore di Carrara alla lunga storia con Alena Seredova dalla quale si è separato per poi iniziare una liaison con Ilaria D’Amico, saranno dunque diversi gli argomenti che i due affronteranno.

IL CLAMOROSO RITORNO IN NAZIONALE

In questi giorni, infatti, il nome di Gianluigi Buffon è tornato prepotentemente d’attualità non solo per via del suo rientro da un fastidioso infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi di gioco nelle ultime uscite della Juventus ma anche perché quelli che prima erano solo dei “rumors” adesso paiono essere quasi confermati: il 40enne, pur avendo annunciato da tempo il ritiro a fine stagione (e dunque anche l’addio alla Nazionale, specie dopo l’ultima gara contro la Svezia), dovrebbe prendere parte alle due gare amichevoli che vedranno il CT pro tempore Gigi Di Biagio guidare gli azzurri contro Argentina e Inghilterra. Passo d’addio oppure Buffon ha intenzione di tornare sui propri passi? Infatti, il prossimo 23 marzo a Manchester ci sarà lui a difendere i pali della porta della Nazionale contro l’Albiceleste e c’è già chi mormora che il numero uno non sia più così sicuro di mollare, puntando addirittura i prossimi Europei del 2020, ovviamente se le sue condizioni fisiche lo permetteranno. Il partito dei suoi sostenitori non potrà che prendere di buon grado questa notizia, ma cosa ne penseranno Wojciech Szczesny e Gianluigi Donnarumma, suoi eredi designati in bianconero e in azzurro e forse destinati ad un altro anno sotto la sua ombra?

RECORD E MIRACOLI CONTRO LA FIORENTINA

Intanto, nel recente match disputato contro la Fiorentina (dopo il suo ritorno in campo nella partita che ha visto i suoi vincere per 7-0 col Sassuolo), Gianluigi Buffon ha mostrato ai propri detrattori che la scelta di non ritirarsi potrebbe non essere poi così peregrina: contro i viola, infatti, il portiere ha sfoderato una grande prestazione, tenendo su la baracca in un momento particolarmente difficile per i suoi mentre rischiavano di capitolare. Alla fine i suoi interventi sono risultati decisivi, dato che nel secondo tempo le reti di Bernardeschi, ex al veleno, e di Higuain hanno permesso ai torinesi di espugnare per 2-0 il “Franchi”. Inoltre, nel match disputato sabato scorso, Buffon ha tagliato anche il traguardo delle 500 presenze in maglia bianconera: insomma, tutti motivi validi per l’entusiasmo mostrato a fine gara, quando sul suo profilo Facebook è comparso uno scatto in cui era immortalato proprio assieme a Higuain e la cui didascalia recitava: “Questo gruppo sa trasformare lo straordinario in ordinario. Testa alta”.

