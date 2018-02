Gli Incredibili 2/ Il trailer del sequel mostra la famiglia di eroi in azione

Dopo oltre 14 anni di attesa, Gli Incredibili 2 è finalmente realtà e a settembre sarà nelle sale con una nuova avventura per la famiglia Parr, cosa vedremo e chi sarà il villain?

15 febbraio 2018 Hedda Hopper

Gli Incredibili 2

Ironico, divertente ma anche un vero e proprio action, la famiglia Parr si prepara a tornare per una nuova missione e un nuovo villain da sconfiggere. Non stiamo parlando dell'ennesima replica de Gli Incredibili ma del sequel, la seconda stagione del film già annunciato nei mesi scorsi e adesso finalmente in scena con il primo trailer. Disney-Pixar ha pubblicato il nuovo trailer del film “Gli Incredibili 2” che vede tornare sul maxi schermo l'amata famiglia di supereroi composta da Mr Incredibile, tornato in azione dopo anni passati a fingersi un impiegat qualsiasi, Elastic Girl, la moglie devota e pronta a frenare il marito, e i loro bambini che abbiamo visto all'opera nel primo capitolo. Secondo quello che possiamo vedere da queste prime immagini sembra che il sequel diretto da Brad Bird punterà i riflettori su Helen mentre Bob, Violet, Jack-Jack e Dash rimarranno a casa, almeno in un primo momento.

IL SEQUEL AL CINEMA NEL PROSSIMO AUTUNNO

Secondo le prime rivelazioni sembra proprio che la narrazione del film riprenderà da dove si era interrotta nel capitolo precedente e questo significa che Jack-Jack è ancora un bebè alle prese con la manifestazione dei suoi poteri. Ma proprio in questo momento delicato, Helen viene chiamata a fare da portavoce a una campagna per la legalizzazione dei Super. A badare ai figli questa volta ci penserà Bob ma con enorme difficoltà, soprattutto perché i poteri del più piccolo sono fuori controllo. Ma sarà proprio il nuovo villain a mettere insieme i Parr e Siberius pronti ad allearsi per fermarlo. La sinossi ufficiale recita: "La famiglia di supereroi preferita da tutti torna ne Gli Incredibili 2 - ma stavolta Helen (voce di Holly Hunter) è al centro dell'attenzione, lasciando Bob (voce di Craig T. Nelson) a casa con Violetta (voce di Sarah Vowell) e Flash (voce di Huck Milner) per navigare l'eroismo quotidiano della vita 'normale'. E' una transizione difficilissima per tutti, resa ancora più dura dal fatto che la famiglia è ancora all'oscuro dei superpoteri emergenti del piccolo Jack-Jack. Quando un nuovo villain prepara un piano brillante quanto pericoloso, la famiglia e Frozone (voce di Samuel L. Jackson) devono trovare un modo per lavorare di nuovo insieme - che è più facile da dire che da fare, anche se tutti loro sono Incredibili.". Ecco il trailer italiano:









© Riproduzione Riservata.