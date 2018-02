I SEGRETI DI OSAGE COUNTY/ Su Rai Movie il film con Meryl Streep (oggi, 15 febbraio 2018)

I segreti di Osage County, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 15 febbraio 2018. Nel cast: Meryl Streep, Julia Roberts ed Ewan McGregor, alla regia John Wells. Il dettaglio.

15 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE JULIA ROBERTS

Il film I segreti di Osage County va in onda su Rai Movie oggi, giovedì 15 febbraio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola drammatica che è stata affidata alla regia di John Wells e ha potuto contare sulla partecipazione di grandi attori cinematografici americani del calibro di Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor, Chris Cooper e Abigail Breslin. La trama prende spunto dall'opera di Tracy Letts, famoso drammaturgo americano, oltre che interprete cinematografico. Quest'ultimo, ha collaborato attivamente al progetto curando la sceneggiatura del film. Tra i produttori di I segreti di Osage County spicca un altro grande nome del cinema hollywoodiano come George Clooney, che ha prodotto la pellicola assieme ad Harvey Weinstein. Gustavo Santaolalla, compositore premio Oscar nel 2006 con I segreti di Brokeback Mountain, ha invece composto la colonna sonora. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I SEGRETI DI OSAGE COUNTY, LA TRAMA DEL FILM

Beverley Welson scompare nel nulla. L'uomo è sposato da vent'anni con sua moglie Violet, affetta da una grave forma di tumore. La notizia della sparizione di Beverley allarma l'intera famiglia Weston e così, nel piccolo paesino di Osage, accorrono tutti i figli della coppia. Lo scopo della riunione familiare è ovviamente cercare di comprendere dove Beverley possa essere andato. Purtroppo, poco dopo emerge l'amara verità. Beverley è deceduto in seguito ad un malore mentre si trovava sulla sua barca. Dopo il funerale, l'intera famiglia Welson si riunisce per un pranzo ma all'improvviso Violet inizia ad alterarsi senza motivo, offendendo gran parte dei commensali. Le sue condizioni sembrano aggravarsi ed i medicinali condizionano il suo umore. La situazione è talmente grave da costringere uno dei figli di Violet a rimanere ad Osage per assistere la donna. Ben presto, però, la famiglia Welson verrà ulteriormente scossa da una lunga serie di rivelazione dolorose circa il loro passato familiare che creerà spaccature profonde nei rapporti tra Violet e le sue figlie. Nel finale, la donna rimarrà sola, abbandonata da tutta la sua famiglia.

