Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez/ Mattino 5, video: Francesco Monte era lì per caso? I dubbi della coppia

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez dai tapiri di Striscia la Notizia a Mattino 5: le ultime rivelazioni sulla loro storia d'amore e la verità su Francesco Monte. Ecco i dettagli

15 febbraio 2018 - agg. 15 febbraio 2018, 10.35 Hedda Hopper

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodroguez è finalmente tornata quella di un tempo. Questa è la cosa che viene fuori dalle ultime rivelazioni che lei e Ignazio Moser fanno a Mattino 5. L'argentina ha vissuto con Francesco Monte per 4 anni mettendo da parte il suo lato più gioioso e caciarone ma sicuramente non per colpa del pugliese ma per una scelta sua. Con Ignazio è tutto diverso e l'argentina è spesso sui social tra video e storie che la mostrano pronta a cantare, ballare, andare in giro per locali e divertirsi. Adesso Cecilia va a dormire all'alba, gioca, ama Ignazio e vive tranquillamente la sua vita come una ragazza della sua età. Adesso è tutto cambiato per lei che adesso si sente maturata e, molto probabilmente, più donna di un tempo e questo è sotto gli occhi di tutti. Ignazio Moser, dal canto suo, non gira mai il coltello nella piaga parlando male del suo rivale e ottenendo anche i complimenti della conduttrice che lo trova davvero molto posato e tranquillo, ma è davvero tutto perfetto? Moser sembra un po' in bilico sulla questione tapiro d'oro e insinua il dubbio che sia proprio una strana coincidenza il fatto che Monte si trovasse sotto casa proprio in quel momento: "Perché aspettare 40 minuti in auto prima di scendere e perché farlo proprio quando è arrivato Valerio Staffelli?". Clicca qui per vedere il video del momento.

CECILIA E IGNAZIO A MATTINO 5

Tre mesi d'amore per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez e le cose vanno sempre meglio. Lui è pronto a ribadire il fatto che con Cecilia ha qualcosa che non ha mai avuto con nessun'altra mentre lei è sicura di aver trovato l'amore. I due adesso guardano avanti e mentre l'idillio continua, hanno già fatto un passato avanti nella loro storia ovvero il loro nido d'amore a Milano. La coppia ha puntato tutto sul loro amore già dentro la casa del Grande Fratello Vip e a tutti coloro che non hanno mai creduto al loro sentimento dovrà ricredersi. A quanto pare l'argentina non manda giù tutti coloro che stanno parlando male di lei e del suo amore per Ignazio ecco perché sceglie di essere a Mattino 5 e non in altri programmi: "Io non sono una persona che mi comporto male e non mi piace passare per quella che non sono". Federica Panicucci prende al volo la palla e così parla di quello che è successo nei giorni scorsi con la presenza di Francesco Monte sotto casa a Milano e la conseguente consegna del doppio Tapiro d'oro da parte di Valerio Staffelli.

DALL'IDILLIO D'AMORE AL TAPIRO D'ORO

I due sono stati al centro delle polemiche con tanto di accuse chiaro: "E' tutto organizzato e dopo la vittoria dell'Isola dei Famosi 2018 da parte di Francesco Monte, quest'ultimo e Cecilia sarebbero tornati insieme". Queste voci feriscono l'argentina che non ha intenzione di subire ancora da parte delle malelingue. L'argentina è felice con il suo Ignazio e le cose tra loro vanno sempre meglio tanto che i due pensano addirittura ad una famiglia futura anche se entrambi concordano nel dire che è ancora presto per questo. Quella sera Ignazio Moser l'ha pregata di scendere il cane a passeggio e lei ne ha approfittato per comprare qualcosa che mancava a casa, proprio tornando ha incontrato Valerio Staffelli. Questa è la verità?

