Il Segreto/ Severo prepara la sua vendetta contro Donna Francisca (Anticipazioni 15 febbraio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 15 febbraio: Severo è pronto allo scontro con Donna Francisca per riprendersi ciò che gli spetta di diritto. Lei si rassegna al suo destino?

15 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Un nuovo episodio de Il Segreto verrà trasmesso su Canale 5 oggi pomeriggio a partire dalle ore 16:30. Al centro delle trame ci sarà l'inevitabile scontro tra Severo e Donna Francisca. Quest'ultimo avrà la conferma degli ultimi intrighi della Montenegro, decisa ad impossessarsi della Miel Amarga e di tutti i suoi averi. Sarà la stessa Adela a dargli la conferma di quanto scoperto, motivo per cui Santacruz e il suo fedele amico Carmelo decideranno di correre ai ripari per evitare ulteriori problemi. L'uomo deciderà quindi di confrontarsi direttamenete con la sua peggiore rivale: si recherà alla villa e la minaccerà senza mezze misure, arrivando persino ad aggredirla fisicamente. Sarà allora che Raimundo si troverà ad intervenire per sbrogliare una situazione potenzialmente pericolosa ma per Donna Francisca tutto sarà chiaro: deciderà di fare un passo indietro, evitando di peggiore un rapporto già compromesso?

Il Segreto: i dubbi di Emilia

Mentre alla villa avrà luogo il duro confronto tra Donna Francisca e Severo. Questo pomeriggio a Il Segreto anche Los Manantiales sarà al centro di nuovi problemi. Hernando continuerà a tenere nascosta alla moglie la compromessa situazione economica delle sorgenti, facendole credere che sia ancora possibile porre rimedio ai danni commessi da Damian. Anche Beatriz sarà ignara dei pensieri del padre e continuerà ad essere concentrata solo sulla sua relazione clandestina con Matias. La coppia si incontrerà nel loro nido d'amore e arriverà persino a progettare un impossibile futuro insieme. Ma i movimenti del ragazzo, che si assenterà per ore dalla locanda cominceranno a destare più di qualche sospetto: non solo Marcela comincerà a pensare che il marito la stia tradendo, ma anche Emilia evidenzierà diversi dubbi su di lui e un misterioso disegno con delle more...

