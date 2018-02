Io vi troverò/ Su Canale 5 il film con Liam Neeson (oggi, 15 febbraio 2018)

Io vi troverò, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 15 febbraio 2018. Nel cast: Liam Neeson, Maggie Grace, Framke Janssen e Xander Berkeley, alla regia Pierre Morel. Il dettaglio.

15 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

NEL CAST LIAM NEESON

Il film Io vi troverò va in onda su Canale 5 oggi, giovedì 15 febbraio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola che è stata affidata alla regia di Pierre Morel, il film racconta una storia ricca di azione e pathos che vede protagonista Bryan Mills, un ex agente segreto alle prese con la sparizione di sua figlia. A interpretare il personaggio principale del film è il famoso attore americano Liam Neeson, noto al grande pubblico internazionale per una lunga serie di ruoli di prestigio che l'hanno visto protagonista di grandi film come Silence e La furia dei titani. La pellicola, il cui titolo originale è in realtà Teken, ha riscosso un ottimo successo di pubblico, tanto da spingere i produttori a dar vita a ben due sequel, l'ultimo dei quali è uscito al cinema nel 2015. Il film ha poi ispirato anche la realizzazione di un omonima serie tv. Io vi troverò è stato prodotto e realizzato in Francia, da uno dei grandi nomi del cinema francese come Luc Besson. Quest'ultimo si è occupato anche della sceneggiatura. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IO VI TROVERÒ, LA TRAMA DEL FILM

Kim Mills, giovane adolescente americana, riesce a convincere sua padre Bryan (un ex membro della CIA) che acconsenta alla sua partenza per Parigi. La giovane ha infatti intenzione di assistere al tour della famosa band degli U2 in compagnia della sua amica Amanda. Arrivate a Parigi, però, le due vengono immediatamente avvicinate da uno strano individuo di nome Peter, all'apparenza un bravo ragazzo ma in realtà un criminale senza scrupoli che adesca giovani ragazze per poi costringerle a prostituirsi. E così, le due vengono sequestrate ma Kim riesce prontamente a contattare suo padre. Quest'ultimo, udita la richiesta d'aiuto della figlia, decide di attivarsi, facendo riaffiorare il suo passato da spia e agente segreto senza scrupoli. Dopo aver compreso che Kim e Amanda sono finite in balia dei mafiosi albanesi, parte alla volta di Parigi. Qui trova Peter ma ne causa accidentalmente la morte, non riuscendo ad ottenere informazioni. Grazie all'aiuto di un suo amico ed ex collega riesce a contattare una prostituta finita nelle grinfie di Peter. Sarà proprio la ragazza a condurlo da sua figlia.

© Riproduzione Riservata.