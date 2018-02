Iris Ferrari/ Chi è la nuova star italiana del web: “Con YouTube e Musically ho sconfitto la mia timidezza”

15 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Iris Ferrari a La Vita in Diretta

A La Vita in Diretta si parla di rapporto tra genitori e figli con una star del web: si tratta di Iris Ferrari, una ragazza di 15 anni (compiuti proprio oggi) attraverso YouTube e Musically ha superato la sua timidezza. «Tre anni fa proprio per sconfiggere la mia timidezza ho aperto un canale YouTube, ma non mi sarei mai aspettata questo successo... Anche con Musically. Io lo faccio solo per passione. Se un giorno dovessi stufarmi, non lo farei più. È una cosa in più rispetto alla scuola. Mi ha dato tanto autostima, anche l'affetto delle persone», ha raccontato la ragazzina su Raiuno. Sui social parla anche della sua vita privata: «Bisogna essere sinceri, perché la gente capisce se reciti. Quello che piace di me è che sono una ragazza semplice, penso mi seguano anche per questo». Anche il fatto di non parlare in pubblico l'agevola: «È più facile quando fai i video in una camerata anziché davanti al pubblico», ha aggiunto Iris a La Vita in Diretta.

IRIS FERRARI A LA VITA IN DIRETTA: IL RAPPORTO CON LA MADRE

Un successo inaspettato quello di Iris Ferrari, ospite con la madre a La Vita in Diretta. «Bisogna essere al passo con i tempi, quindi se non si conosce qualcosa bisogna cercare di capire. Le ho detto di sì perché pensavo che avrebbe avuto un'oasi dove raccontarsi, ovviamente con le dovute precauzioni. Io controllo tutto e faccio in modo che la sua privacy venga tutelata», ha raccontato la mamma di Iris. Un'apertura che non tutte le mamme condividono. «La prudenza non si impara, dobbiamo trasmetterla noi ai nostri figli. E infatti io non sono mai intervenuta, pur controllandola», ha proseguito la signora Roberta. Le priorità a casa sono ben chiare del resto: «Al primo posto resta la scuola. Se portasse via troppo tempo, lascerebbe perdere». Non bisogna dire no ad un figlio: «Bisogna accompagnarli e dare loro regole». Le critiche comunque non preoccupano Iris Ferrari: «C'è chi si diverte a ferire gli altri, ma io non rispondo così non hanno questa soddisfazione».

