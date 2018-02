Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni: la Gialappa’s Band corre in aiuto e “pompa” Franco

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e news: la Gialappa's Band fa il tifo per Franco Terlizzi, verrà salvato dal pubblico dell'Honduras? Ecco le ultime nomination.

15 febbraio 2018 Valentina Gambino

Isola dei Famosi 2018

L’Isola dei Famosi è andata in onda lo scorso martedì sera con la sua quarta puntata. Nulla di trascendentale è accaduto, se non una noia pazzesca che è proseguita oltre l’una di notte. Nonostante il cambio di programmazione passando dal lunedì al giorno successivo, la Rai ha stracciato il programma portandosi a casa la vittoria e scendendo in pista con la prima parte del film TV con protagonista Fabrizio De Andrè. L’unico momento che ha creato un poco di adrenalina è stata la richiesta da parte di Daniele Bossari a Lorenzo Flaherty quando, pieno di gioia gli ha domandato se avesse voglia di fargli da testimone di nozze. Peccato però che, quel momento, non abbia interessato i naufraghi attualmente in Honduras. Già stanchi, sfatti e privi di forze, stanno cercando come possono di ringalluzzirsi ottenendo del cibo dalle prove. A nulla è valso il momento “lacrima facile” con protagonista Francesca Cipriani che parlava di quando, ad appena 12 anni era stata bullizzata dai coetanei. Inutile prenderci in giro ma, il “canna-gate” funzionava più di tutto il cast messo insieme.

Isola 2018, la Gialappa’s corre in aiuto per gli ascolti?

Anche Cecilia Capriotti è stata fatta “fuori” dai telespettatori che seguono le ultime dinamiche della 13esima edizione dell’Isola dei Famosi 2018. Forse per risollevare le sorti del reality show, potrebbero pensarci gli amici della Gialappa’s Band che da ieri, hanno debuttato dopo Le Iene Show, con la prima puntata di “Mai dire Isola”, in onda su Italia 1. Ed intanto in Honduras anche questa settimana sono finiti in nomination tre personaggi molto forti: Filippo Nardi, Amaurys Perez e Franco Terlizzi. Il perfetto sconosciuto riuscirà a sconfiggere i due pezzi grossi dell’Isola? Staremo a vedere. Del resto, l’ex pugile è proprio molto “pompato” dagli irriverenti amici della Gialappa’s. Dopo l’uscita di scena di personaggi interessanti come Francesco Monte, Nadia Rinaldi, Eva Henger e Cecilia Capriotti, speriamo che il web non mandi via anche l’ex gieffino, diventato famoso per i suoi “scleri” passati alla ricerca di sigarette da fumare. Ieri intanto, i telespettatori si aspettavano anche un nuovo ingresso in scena ma sono rimasti delusi.

© Riproduzione Riservata.