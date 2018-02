LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni ricorda Bibi Ballandi. Milly Carlucci non sarà in studio

Oggi, giovedì 15 febbraio, alle 15.50 su Rai 1 va in onda una nuova puntata de La vita in diretta con Marco Liorni e Francesca Fialdini. Il ricordo di Bibi Ballandi.

15 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

La vita in diretta su Rai 1

Oggi, giovedì 15 febbraio, alle 15.50 su Rai 1 va in onda una nuova puntata de La vita in diretta con Marco Liorni e Francesca Fialdini. La puntata di ieri ha appassionato 1.441.000 spettatori con l’11.3% di share nella prima parte e 2.005.000 telespettatori con il 14.6% di share nella seconda. Questo pomeriggio nello studio di La vita in diretta, sicuramente, si ricorderà Bibi Ballandi, produttore di tanti show entrati nella storia della Rai. “Ciao Bibi. E grazie”, ha scritto sul suo profilo Twitter Marco Lioni. Tra gli ospiti della puntata ci sarebbe dovuta essere Milly Carlucci, per annunciare il cast della nuova edizione di Ballando con le stelle, prodotto proprio da Ballandi: “Milly è molto provata. Bibi era il suo produttore ma anche un caro amico. È dispiaciuta per il modo in cui ha ricevuto la tragica notizia. Lo svelamento del cast di Ballando è rimandato andrà in onda solo L'Eredita già registrata. Ciao Bibi come faremo senza di te?”, ha fatti sapere lo staff della conduttrice su Twitter.

IL DOLORE DI MILLY CARLUCCI

Milly Carlucci era ospite di “Unomattina” quando è arrivata la notizia della morte di Bibi Ballandi. La conduttrice di “Ballando con le Stelle” ha scoperto così della scomparsa del produttore e caro amico: “Dobbiamo dare una notizia che credo ti coinvolga, sto cercando un modo delicato di dirtelo. Però è delle 9.36. È morto all’età di 71 anni il produttore televisivo Bibi Ballandi che tu conosci bene. Forse non è un momento per chiederti un commento…”, hanno detto i due conduttori Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare. Milly Carlucci si è accasciato sullo sgabello su cui era seduta: “Non avrei mai voluto ricevere così la notizia”, sono le poche parole che è riuscita a dire. Anche altri volti noti della Rai hanno espresso il loro dolore per la scomparsa del produttore: “Caro Bibi, che dolore sapere che sei andato via! Grazie per le belle occasioni condivise, il tuo sorriso sempre rassicurante, le chiacchierate piene di racconti e di sogni #bibiballandi #Bibi”, ha scritto Fabrizio Frizzi. “Ciao Bibi non dimenticherò il tuo buonumore, la tua emilianità i tuoi saggi proverbi e parole. E i nostri successi con i bambini di Tluc, tanti anni insieme. So che mi guarderai da lassù mangiando un piatto di tortellini della Lella”, è stato il messaggio di Antonella Clerici.

