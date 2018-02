LUCA CARBONI/ Video, canta “Mare mare” con Tommaso Paradiso (90 Special)

Luca Carboni sarà ospite nella nuova puntata di 90 Special e si cimenterà in una performance molto curiosa. Infatti, intonerà Mare mare con Tommaso Paradioso.

15 febbraio 2018 Dario Ghezzi

Luca Carboni nello studio di “90 Special” con Tommaso Paradiso

Luca Carboni è uno degli ospiti che stasera prenderanno parte al programma di Italia 1 ’90 Special. Il celebre cantante duetterà con il frontman dei The Giornalisti Tommaso Paradiso sulle note di Mare mare, di cui offrirà una vera e propria rivisitazione. La partecipazione a ’90 Special sarà un modo per Carboni di ripercorrere tutta la sua lunga e prestigiosa carriera e lo stesso cantante ha pubblicato sulle sue pagine social degli scatti che lo ritraggono come ospite della trasmissione. Ad esempio, su Twitter ha pubblicato una foto in compagnia di Tommaso Paradiso e sono stati tanti i commenti di apprezzamento a Carboni. I suoi fans gli hanno scritto di non vedere l’ora di assistere alla sua partecipazione, essendo stato lui uno dei simboli degli anni ’90. Carboni, sempre su Twitter, ha voluto lasciare un messaggio per tutti gli innamorati in occasione di San Valentino. “Il mio cuore fa ciock” sono state le sue parole, pubblicando anche una foto che lo mostra in sala da registrazione.

L’ISOLA D’ELBA È UNA SECONDA CASA

Luca Carboni non ha mai fatto mistero di considerare l’Isola d’Elba come una sua seconda casa. Nel corso di un’intervista di qualche tempo fa, infatti, ha parlato del brano “Mare mare” rivelando come sia nato proprio nello scenario dell’isola: “La musica è nata all’Elba: cominciavano a sentirsi in giro i tormentoni estivi “latini”, l’idea era ironizzare su quelle sonorità. Il testo nacque mesi dopo, in studio. Raccontava il viaggio della mia adolescenza, l’avventura di andare a incontrare mondi e gente nuovi. Ma poi il protagonista arriva là e non succede niente, non incontra nessuno. Vuole tornare a casa”, ha detto a La Stampa. In quell’occasione, Carboni ha ammesso di voler che i suoi prossimi lavori facciano un passo in avanti, alla ricerca di nuove sonorità e con la possibilità di raccontare una storia nel minor tempo possibile, rispettando anche le esigenze delle radio. “Ogni mio disco è nato così, con tante idee, gioia ed entusiasmo, una sorta di caos. Arriva sempre il momento in cui tutto ciò mi manda in crisi, fino a che trovo il bandolo della matassa” ha proseguito.

LUCA CARBONI, LA CARRIERA

Luca Carboni, che sarà ospite di 90 Special stasera 15 febbraio, è un cantante e cantautore italiano del 1962. Inizia ad avvicinarsi alla musica quando il padre gli fa conoscere il pianoforte. Dopo aver lasciato l’istituto tecnico agrario inizia a lavorare come commesso per potersi pagare lo studio della musica. A Bologna, si accorgono di lui Lucio Dalla e il gruppo Stadio che gli propongono di firmare un testo del loro album “Navigando controvento”. Nel 1984 esce il suo primo disco dal titolo “Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film”. In seguito, uscirà Forever e Silvia lo sai, grande classico di Luca Carboni, che parla di droga e disperazione. Nel 1996 fa un tour con Jovanotti che riscuote molto successo e da quel momento Carboni si dedica a lavori scevri dalle logiche di mercato, creando album come Carovana. Negli anni 2000, Carboni si dedica alla creazione di dischi che racchiudono una somma dei suoi maggior successi Ad esempio, nel 2002 esce un Dvd con la raccolta del suoi brani e nel 2006 un lavoro inedito molto intenso.

© Riproduzione Riservata.