Masterchef Italia 7/ Anticipazioni e diretta: prova in esterna sul Ghiacciaio dello Stelvio (Nona puntata)

Masterchef Italia 7, anticipazioni nona puntata: una Mistery Box con tate sorprese per i concorrenti e la prova in esterna sul Ghiacciaio dello Stelvio.

15 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Antonino Cannavacciuolo - Masterchef Italia

Nuovo appuntamento con Masterchef Italia 7. Oggi, giovedì 15 febbraio, alle 21.15 su Sky Uno, va in onda la nona puntata del talent show culinario che continua ad appassionare gli italiani. Nonostante l’addio di Carlo Cracco, Masterchef Italia 2018 continua a piacere anche con una formazione diversa. A giudicare i piatti dei concorrenti sono i giudici stellati Antonino Cannavacciuolo, Antonia Klugmann, Bruno Barbieri e Joe Bastinich. Al termine dell’ottava puntata, a togliersi per sempre il grembiule dicendo definitivamente addio al suo sogno culinario sono state Giovanna e Manuela. A cercare di conquistare la fiducia dei giudici saranno Davide, Fabrizio, Antonino, Alberto, Francesco, Denise, Ludovica, Marianna, Simone e Kateryna. Tra i dieci concorrenti ancora in gara, chi sarà eliminato definitivamente?

MASTERCHEF ITALIA 7, GIORGIO LOCATELLI E L’OSPITE DELL’INTEVENTION TEST

Il nono appuntamento di Masterchef Italia 7 si apre con la Mistery Box che metterà a dura prova i dieci concorrenti in gara con un gran numero di ingredienti e un tema sorprendente che creerà notevoli difficoltà ai cuochi amatoriali. Dei tre piatti migliori, solo uno conquisterà l’importante vantaggio nell’Invention Test. Ospite della seconda prova sarà Giorgio Locatelli, il primo chef italiano ad aver conquistato una stella Michelin all’estero. La sua Locanda Locatelli è famosissima in Gran Bretagna e lo rendono una vera star agli occhi degli italiani. I concorrenti dovranno cercare di soddisfare non solo il palato dei giudici, ma anche quello esigente di Giorgio Locatelli. Ci riusciranno?

LA PROVA IN ESTERNA SUL GHIACCIAIO DELLO STELVIO

La prova in esterna della nona puntata di Masterchef Italia 2018 sarà davvero emozionante. I concorrenti e i giudici lasceranno la cucina e si trasferiranno sul Ghiacciaio dello Stelvio, luogo in cui si allenano i grandi campioni degli sport invernali. Gli chef amatoriali dovranno così soddisfare il palato di vecchie e nuove gloria dello sci italiano: da Giorgio Rocca a Kristian Ghedina, da Christoph Innerhofer a “la valanga azzurra” composta da Gustav Thoni, Piero Gros e Paolo De Chiesa. I concorrenti saranno divisi in due brigate. La brigata vincente salirà direttamente in balconata mentre quella perdente dovrà affrontare difficilissimo Pressure Test, dove per salvarsi, sarà necessario tirare fuori creatività e capacità di gestire ogni forma di imprevisto.

© Riproduzione Riservata.