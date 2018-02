Milly Carlucci piange in diretta per Bibi Ballandi/ Video, imbarazzo a UnoMattina: “Non volevo saperlo cosi”

Milly Carlucci piange in diretta per Bibi Ballandi: video. Imbarazzo a UnoMattina: “Non volevo saperlo cosi”, dice ai conduttori Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi. I social insorgono

15 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Morte Ballandi, Milly Carlucci lo scopre in diretta

Milly Carlucci sconvolta dalla notizia della morte di Bibi Ballandi. La celebre conduttrice ha appreso la notizia in diretta a UnoMattina, dove era ospite per presentare la nuova edizione di Ballando con le Stelle, peraltro uno degli spettacoli prodotti dal 71enne. Sorpresa per il decesso del produttore a cui era legata professionalmente e umanamente, Milly Carlucci ha lasciato lo studio di UnoMattina. Un dramma nel dramma che ha lasciato attonita la conduttrice. “Dobbiamo dare una notizia che credo ti coinvolga, sto cercando un modo delicato di dirtelo. Però è delle 9.36. È morto all’età di 71 anni il produttore televisivo Bibi Ballandi che tu conosci bene. Forse non è un momento per chiederti un commento...”, hanno detto Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare. In quel momento dunque Milly Carlucci ha saputo una notizia che già da qualche minuto stava circolando sui social network e della quale vi parliamo a parte (clicca qui per il nostro approfondimento). “Non avrei mai voluto ricevere così la notizia”, il comprensibile commento di Milly Carlucci. “Voglio onorare il ricordo di Bibi. Ha lottato come un leone contro la sua malattia, il suo é stato un esempio”, ha dichiarato poco dopo a Storie Italiane.

MORTE BALLANDI, MILLY CARLUCCI SCONVOLTA

Doveva essere un giorno denso di appuntamenti per presentare la nuova stagione di Ballando con le Stelle, invece è piena di dolore per Milly Carlucci e tutto il mondo dello spettacolo a causa della morte di Bibi Ballandi, celebre produttore di show televisivi. Oggi era in programma il cosiddetto “Ballando Day”, una maratona televisiva per Milly Carlucci che avrebbe dovuto presentare il cast della nuova edizione in partenza il prossimo 10 marzo. E invece l'ospitata è stata interrotta ad un certo punto dai conduttori di UnoMattina per dare il triste annuncio a Milly Carlucci e a tutto il pubblico. Immediata la reazione della conduttrice, che non ha nascosto l'emozione e si è celata dietro gli occhiali per nascondere le lacrime. Sui social si sono scagliati contro i padroni di casa di UnoMattina, accusandoli di non aver aspettato che terminasse l'intervista per darle la notizia della morte di Bibi Ballandi, il quale peraltro era un suo grande amico.

