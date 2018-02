Nadia Rinaldi difende Francesco Monte/Eva Henger scaricata: "Non avrei fatto come lei" (Isola dei Famosi 2018)

Nadia Rinaldi non si schiera con nessuno ma difende Francesco Monte non condividendo la decisione di Eva Henger di denunciarlo in diretta (Isola dei Famosi 2018).

15 febbraio 2018 - agg. 15 febbraio 2018, 15.37 Stella Dibenedetto

Il canna-gate dell’Isola dei Famosi 2018 continua a tenere banco in tv e sui social. Eva Henger, nel corso delle interviste rilasciate a settimanali e trasmissioni televisive, continua a ribadire la sua posizione attaccando Francesco Monte che avrebbe fumato marjiuana in Honduras mettendo tutti in pericolo. Più volte, la Henger ha tirato in ballo anche gli altri concorrenti dicendosi convita che, una volta rientrati in Italia, avrebbero sostenuto la sua versione. Nadia Rinaldi, però, ai microfoni di Fanpage, non ha puntato il dito contro Francesco Monte. “Ho visto che Francesco era l’unico a fumare il tabacco, ma non posso dire di averlo visto fare uso di marijuana” – dice la Rinaldi che su Eva Henger aggiunge – “Eva non è una persona che va alla ricerca di popolarità, giocando su notizie false, ma non credo che Francesco faccia abitualmente uso di certe sostanze. Non posso contraddire, né confermare. Non dico che Eva sia bugiarda. Se ha detto la verità, posso solo dire che ha sbagliato il momento”.

LA DENUNCIA DI EVA HENGER

Nadia Rinaldi preferisce non prendere posizione su una vicenda che, a detta dell’attrice, dovrebbe restare una cosa tra Eva Henger e Francesco Monte. “Credo che sia ancora più giusto che la cosa resti tra loro, senza coinvolgere gli altri. Non è corretto metterci quasi alla gogna, come se dovessimo schierarci”, ha spiegato la Rinaldi. Esattamente come molti utenti sui social e addetti ai lavori, anche Nadia Rinaldi non condivide la scelta di Eva Henger di denunciare il tutto in diretta, durante una prima serata di canale 5. “Non ho condiviso la decisione di Eva Henger di denunciare Francesco Monte in diretta, non in un programma di intrattenimento guardato anche da ragazzi. Avrebbe potuto denunciarlo al suo rientro. Se è convinta di quello che ha visto, è giusto che vada avanti ed è giusto che lui si sia ritirato per difendersi”, ha concluso la Rinaldi.

