Ospiti C'è posta per te 2018/ Anticipazioni: Ermal Meta, Moro, Laura Chiatti, Marco Bocci

C'è posta per te, nel quinto appuntamento di sabato 17 febbraio 2018, ospita Ermal Meta e Fabrizio Moro, vincitori di Sanremo 2018 e la coppia Laura Chiatti - Marco Bocci

15 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Marco Bocci e Laura Chiatti a C'è posta per te 2018

C’è Posta per Te, il programma, scritto (con con Lucia Chiorrini, Emanuela Sempio, Giusy De Filippo, Daniela Cutolo, Camilla Capogrossi, Rosella Bettinardi, Annamaria Celani, Serena Costantini, Rita Leccio, Michele Perna e Salvatore Lo Presti con la collaborazione di Barbara Cappi) e condotto da Maria De Filippi, torna sabato 17 febbraio 2018, dopo la pausa sanremese, con il quinto appuntamento, in onda alle 21:20 circa su Canale 5. La regia come sempre è affidata Paolo Pietrangeli. Protagoniste, come sempre, le storie delle persone che vogliono ritrovare un amore perduto, un figlio che non incontrano da tanto tempo, ricomporre legami compromessi o fare una sorpresa ad un familiare o ad un amico. Coinvolti nelle emozionanti sorprese di questa puntata la coppia di cantanti trionfatori alla 68° edizione del Festival di Sanremo con “Non mi avete fatto niente” Ermal Meta e Fabrizio Moro e per la prima volta insieme in Tv dopo la kermesse festivaliera e gli attori Laura Chiatti e Marco Bocci, uniti dal set cinematografico e nella vita. Quest'anno, il trasmissione del sabato sera di Canale 5 convince una platea televisiva media di 6 milioni di telespettatori. Segno della vitalità di uno show che non conosce segni di cedimento.

OSPITI A C'E' POSTA PER TE: MARCO BOCCI, LAURA CHIATTI, ERMAL META E MORO

Maria De Filippi, ancora una volta, sfruttando l'onda benevola del Festival di Sanremo 2018, per ospitare i trionfatori Ermal Meta e Fabrizio Moro. Il cantautore albanese, lo scorso anno, ha ricoperto il ruolo di giudice al serale di Amici accanto ad Ambra Angiolini, Daniele Lotti ed Eleonora Abbagnato. Il collega romano, invece, è stato professore di canto per due anni. E 'regalato' due brani all'allora esordiente, Elodie, dal titolo, Un'altra vita e Giorni spensierati. Marco Bocci, invece, è stato ospite dello show dei sentimenti di Canale 5, in coppia con la collega Giulia Michelini, ai tempi di Squadra antimafia. Per, poi, tornarci, in solitaria, come 'regalo', per due anni consecutivi, nel 2014 e 2015. E' stato, spesso, giurato d'eccezione del talent show di Maria De Filippi. Con la moglie, sposata ormai quattro anni fa, si tratta di un vero e proprio debutto in tv. I due attori, genitori dei piccoli Enea e Pablo, rispettivamente, di 3 e 2 anni, preferiscono vivere la loro storia d'amore lontano dai clamori mediatici come una coppia comune. Michelle Hunziker (autentica rivelazione della kermesse festivaliera) e Tomaso Trussardi hanno spianato la strada, presentandosi assieme per la prima volta, inaugurando la ventunesima edizione.

© Riproduzione Riservata.