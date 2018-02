PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 15 febbraio 2018: buona crescita per Capricorno e Pesci

Oroscopo di Paolo Fox, oggi 15 febbraio 2018, a LatteMiele. Svolta positiva per il segno del Capricorno. Crescita importante per quanto riguarda i Pesci.

15 febbraio 2018

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 15 FEBBRAIO 2018

Ora è il momento di andare a guardare da vicino i segni zodiacali nel dettaglio, facendo riferimento all'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Partiamo dai segni di Scorpione e Vergine. Scorpione: vi sono un pò di problemi di tempi. Potrebbe essere che non si sono realizzate le cose nel modo che si vorrebbe, con i tempi che sono stati richiesti. Vi sono dei ritardi, ma meno situazioni di confusione. C'è un cielo importante. In questo weekend c'è una buona situazione sentimentale. Vergine: sono dei giorni interessanti in cui si possono verificare delle situazioni molto positive. L'importante è cercare di sfruttare quello che capita. Domenica sarà una giornata buona, soprattutto se si vuole recuperare in amore. Questi sono giorni frenetici che non hanno permesso di fermarsi un attimo. Se a San Valentino non si è riusciti a dedicare del tempo all'amore si può recuperare nel fine settimana.

SVOLTA PER IL CAPRICORNO, SEGNI IN CRESCITA

Voltiamo pagina e andiamo a vedere i segni in crescita per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L'Ariete vive delle situazioni molto positive. Si può prendere una drastica scelta rispetto a diverse situazioni che vanno considerate pendenti e che ci si porta dietro da diverso tempo. Giornata di crescita anche per i Gemelli che nel lavoro devono farsi avanti e possono portare a delle risposte interessanti. Settimana risolutiva per quanto riguarda il Leone che vuole il meglio e da marzo potrebbe prendere il volo per recuperare anche dal punto di vista dei sentimenti. Il primo obiettivo è di risolvere diverse situazioni che sembrano essere in bilico e che si devono risolvere il prima possibile. Grande intensità per quanto riguarda il Capricorno che vivrà il prossimo mese in maniera davvero molto positivo. Alcune situazioni potrebbero ritrovarsi a vivere una svolta.

CRESCITA PER I PESCI, CHI SALE E CHI SCENDE

Iniziamo l'analisi dell'oroscopo di oggi, giovedì 15 febbraio 2018, da chi sale e chi scende andando a leggere quanto raccontato da Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Il noto astrologo ha parlato durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Situazione astrologica molto positiva per la Bilancia che anche se è un po' insicura al momento si sente appoggiata da alcune persone. Il cielo dello Scorpione è davvero interessante anche se ci sono alcuni problemi per quanto riguardano i tempi e rischiano di portare il segno a scendere un po' almeno in queste ventiquattro ore. Grande crescita per il Capricorno che vive una grandissima positività. Attenzione all'Acquario che deve assolutamente recuperare da alcuni giorni complessi. I Pesci possono trovare delle soddisfazioni e potrebbero vivere una seconda parte della settimana davvero molto positiva.

