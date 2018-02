PIERFRANCESCO FAVINO / Il suo ritorno a ‘E poi c’è Cattelan’ dopo il successo sanremese

Pierfrancesco Favino reduce dall’esperienza sanremese ritorna protagonista nel late show della seconda serata di Sky Uno HD condotto da Alessandro Cattelan.

15 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Pierfrancesco Favino a ‘E poi c’è Cattelan’

Alessandro Cattelan ha dato il via a nuove interviste irriverenti nel suo late show della seconda serata di Sky Uno HD, E poi c’è Cattelan che ha aperto i battenti lo scorso mese di gennaio. Nella settimana si sono alternati ospiti molto amati della televisione come Gerry Scotti ma anche una delle firme più prestigiose del giornalismo d’inchiesta italiano come Milena Gabanelli. Questa sera Alessandro Cattelan ospiterà lo showman e attore Pierfrancesco Favino. Favino è reduce dall’esperienza come conduttore al Festival di Sanremo insieme a Claudio Baglioni e Michelle Hunziker ed è molto gradito come ospite avendo regalato al pubblico di E poi c’è Cattelan lo scorso anno un’irresistibile intervista e ospitata. Chissà che questa sera possa bissare il suo successo, forte di questa ascesa sanremese che ne ha messo in luce professionalità, esperienza ma anche e soprattutto tanta simpatia. La sua bravura è venuta ben fuori sul palco dell’Ariston mostrando come si possa essere showman ma anche e soprattutto uno degli attori più importanti del panorama cinematografico italiano.

PIERFRANCESCO FAVINO: DIVO CONTEMPORANEO

Pierfrancesco Favino ha mostrato infatti di saper essere un personaggio poliedrico, eclettico e dinamico senza perdere mai una certa dote di umiltà grazie alla quale è entrato in punta di piedi sul palco sanremese per uscirne da vero trionfatore. Nonostante Favino abbia una infarinatura di stampo drammatico ha incantato tutti prestandosi al canto, al ballo, il tutto sempre con una certa dose di ironia. Come dicevamo, sia nel lavoro che nella vita di tutti i giorni, Pierfrancesco Favino ha messo al primo posto l’umiltà. Emblematica è la sua frase: “Preferisco non mancare ad un compleanno delle mie figlie piuttosto che ritirare un premio Oscar” che di fatto lo sancisce un divo contemporaneo senza effettivamente mai comportarsi da vero divo. Ciò che si evince dal suo comportamento e dalla sua personalità sono le origini pugliesi, nelle sue vene scorre sangue di Foggia ed esattamente di Candela. Trasferitosi a Roma dove ha cominciato a crescere professionalmente, Pierfrancesco Favino ha fatto molta gavetta riscuotendo poi tanto successo senza che questo tuttavia gli abbia fatto dimenticare le sue origini. Questo ne fa un personaggio di indubbio valore artistico e non solo, che di sicuro verrà fuori anche nell’intervista irriverente a cui Alessandro Cattelan lo sottoporrà questa sera.

