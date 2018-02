POMPEI/ Su Rai 2 il film con Kit Harington (oggi, 15 febbraio 2018)

Pompei, il film in onda su Rai 2 oggi, giovedì 15 febbraio 2018. Nel cast: Kit Harington, Emily Browning e Kiefer Sutherland, alla regia Paul W. S. Anderson. La trama del film nel dettaglio.

15 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 2

NEL CAST KIT HARINGTON

Il film Pompei va in onda su Rai 2 oggi, giovedì 15 febbraio 2018, alle ore 21.20. Una pellicola epica e d'avventura che è stata interpretata da Kit Harington ed Emily Browning che vestono i panni dei due personaggi protagonisti della storia. La pellicola narra la famosa vicenda storica legata all'eruzione vulcanica che disintegrò la città di Pompei in epoca romana. A dirigere e produrre Pompei troviamo Paul W. S. Anderson, registi di opere come Alien Vs Predetor, Mortal Combat e I tre moschettieri. Nel resto del cast troviamo anche Kiefer Sutherland, Jared Harris, Carrie-Anne Moss e Jessica Lucas. Nonostante la produzione da colossal ed un cast di tutto rispetto, il film non riuscì a riscuotere il successo sperato. Con un budget di circa 80 milioni, il film ne incassò solo 110 a livello internazionale. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

POMPEI, LA TRAMA DEL FILM

Milo, orfano di entrambi i genitori in seguito alla barbara incursione nel suo villagio da partire dell'esercito romano guidato da Corvo, è ormai diventato adulto. Ridotto in schiavitù e costretto a combattere come gladiatore, il giovane viene trasferito a Pompei. Lungo il viaggio che condurrà Milo ed i suoi compagni alla meta, il ragazzo incontra la bella ed affascinante Cassia, figlia di un importante imprenditore di Pompei. Tra i due nasce fin da subito un'intesa speciale. Arrivato a Pompei, Milo inizia a distinguersi per le sue innate qualità di lottatore, entrando in netta competizione con Atticus. Nel frattempo si scopre che Cassia e promessa sposa di Corvo, l'uomo che ordinò l'uccisione dei genitori di Milo diversi anni prima. Pur di fuggire dalle grinfie di un amore che non desidera, Cassia tenta di fuggire da Pompei con l'aiuto di Milo ma i due vengono subito rintracciati dall'esercito di Corvo. Ricondotti a corte i due fuggitivi, quest'ultimo ordina ai suoi uomini di uccidere Milo ma le suppliche di Cassia salvano il giovane. Nel frattempo, mentre Corvo escogita un piano che possa eliminare per sempre il suo rivale in amore, il Vesuvio inizia a far sentire in maniera decisa la sua potenza, con continue e devastanti scosse che preoccupano gli abitanti di Pompei.

