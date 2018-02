Pomeriggio 5/ San Valentino da record per Barbara D'Urso. Nadia Rinaldi in studio?

Oggi, giovedì 15 febbraio, alle 17.10 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, condotto da Barbara D'Urso. Come sempre spazio all'Isola dei famosi.

Barbara D'Urso

Oggi, giovedì 15 febbraio, alle 17.10 su Canale 5 si rinnova l’appuntamento con Barbara D’Urso e il suo salotto di “Pomeriggio 5”. Nella giornata di San Valentino il programma pomeridiano di casa Mediaset ha fatto compagnia a 2.767.000 spettatori con il 21.5% di share nella prima parte, a 3.084.000 (21.4%) nella seconda e a 2.696.000 (17.5%) nella terza. Un ottimo risultato per Barbara D’Urso, che ha subito ringraziato i suoi fan con un post su Instagram: “Ieri ci avete regalato oltre il 21% di share e 3 milioni di spettatori per Pomeriggio5, picchi del 23% di share. Un San Valentino da record! Grazie! Vi amo #pomeriggio5 #canale5 #colcuore”, ha scritto la conduttrice che ieri aveva dichiarato di essere “fidanzata con il suo pubblico”. Anche oggi, nella parte finale di Pomeriggio 5, si tornerà a parlare dell’Isola dei Famosi con numerosi ospiti in studio. Molto probabilmente ci sarà la ex naufraga Nadia Rinaldi, come svelano le sue storie su Instagram.

NADIA RINALDI IN STUDIO?

Ieri nello studio di "Pomeriggio 5" per parlare del caso di Francesco Monte c’era Riccardo Mandolini il figlio di Nadia Rinaldi. “Mia madre è sincera, se lo ha visto lo dirà tranquillamente”, ha detto il ragazzo. Riccardo ha anche ammesso di non aver parlato con la madre di questa argomento una volta riabbracciata: “Abbiamo parlato di mia sorella, della scuola, abbiamo mangiato subito dopo la fine del programma. La produzione però l'aveva informata di tutto”. Intervistata da Fanpage.it Nadia Rinaldi non ha confermato la versione di Eva Henger a proposito della marijuana che Francesco Monte avrebbe acquistato e utilizzato in Honduras: “Eva non è una persona che va alla ricerca di popolarità, giocando su notizie false, ma non credo che Francesco faccia abitualmente uso di certe sostanze. Non posso contraddire, né confermare. Non dico che Eva sia bugiarda. Se ha detto la verità, posso solo dire che ha sbagliato il momento. Ho visto che Francesco era l’unico a fumare il tabacco, ma non posso dire di averlo visto fare uso di marijuana”. Oggi in studio Nadia Rinaldi parlerà ancora della questione?

