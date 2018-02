Proposta di matrimonio ad EPCC/ Video, Alessandro Cattelan "officiante" e Giulia Bevilacqua damigella

Il late show di Alessandro Cattelan ospita una proposta e un matrimonio con tanto di banchetto e una damigella speciale, Giulia Bevilaqua, ecco il video tratto da E poi c'è Cattelan

15 febbraio 2018 Hedda Hopper

Alessandro Cattelan

Sembrava una puntata di ordinaria follia per Alessandro Cattelan e il suo ormai famosissimo Late show ma qualcosa è andato "storto". A E Poi c'è Cattelan adesso arrivano proposte di matrimonio e ci si sposa quasi come se fossimo all'Arena di Verona. Le location cambiano ma il succo è lo stesso e mentre Alessandro Cattelan stava lanciando il suo gioco con l'ospite della puntata, Giulia Bevilacqua, ecco che arriva il colpo di scena (anche se tanto naturale non sembrava): Ivan si alza dal pubblico per improvvisare il suo testo comico e, invece, chiede in sposa la sua fidanzata. Ivan si inginocchia davanti a Valeria, tira fuori l'anello e le chiede di sposarlo ottenendo un sì come risposta. Cattelan e la sua ospite si fingono sorpresi e commossi (forse l'attrice più del conduttore) e poi prendono la palla al balzo annunciando le imminenti nozze. Ecco spuntare velo, bouquet e cravatta ma anche arco di fiori e spiaggia in sottofondo. Alessandro Cattelan conduce anche l'evento scegliendo il collega come officiante.

MATRIMONIO A EPCC

Giulia Bevilacqua segue l'onda e si offre come damigella e i due possono finalmente convolare a nozze andando poi via in moto, più o meno, dopo aver detto sì. Alessandro Cattelan però non si ferma qui e così non solo fa sposare i due ma offre loro anche il banchetto di matrimonio con tanto di rituali dal riso al taglio della cravatta per lo sposo. Una scena davvero destinata ad entrare negli annali del suo late show che adesso va in onda tutte le sere, in seconda serata, su Sky Uno. Il siparietto non era molto naturale e sembrava davvero organizzato ma brava Valeria che è riuscita anche a farsi scendere una lacrimuccia al momento della proposta. Ecco di seguito il video del momento:

© Riproduzione Riservata.