Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico, Lorenzo Riccardi e Nicolò Brigante: due importanti annunci?

Uomini e Donne, oggi 15 febbraio 2018 ci sarà una nuova registrazione del Trono Classico. Cosa accadrà? Pronto il colpo di scena di Lorenzo Riccardi, Nicolò Brigante vicino alla scelta

15 febbraio 2018 Anna Montesano

Lorenzo Riccardi, Uomini e donne

Oggi, 15 febbraio 2018, tronisti e corteggiatori tornano nello studio di Canale 5 per una nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. Tante cose potrebbero accadere nel corso di questo nuovo appuntamento, a partire dalla "scelta" di Lorenzo Riccardi. Nella puntata andata in onda lunedì, il corteggiatore, dopo esser uscito in esterna sia con Sara Affi Fella che con Nilufar Addati, ha deciso di dichiararsi per questa seconda, lasciando tutti coloro che erano convinti che avrebbe scelto Sara senza parole. Tutto potrebbe però cambiare proprio oggi e, a conferma di questo, arriva anche una segnalazione direttamente dall'esterna che Lorenzo ha fatto con Sara Affi Fella. Una foto, pubblicata dal Vicolo delle News, mostra Sara tra le braccia di Lorenzo e seduta sulle sue gambe nel corso dell'esterna che andrà in onda proprio nella registrazione del Trono Classico di oggi.

Nicolò Brigante pronto a fare la sua scelta?

I due, nella foto rubata da una fan di Uomini e Donne direttamente dall'esterna, si guardano intensamente, mostrando un palese feeling. Un dettaglio molto importante che palesa come Lorenzo Riccardi sia pronto a dare un durissimo colpo a Nilufar Addati, facendo un passo indietro e dichiarandosi per Sara Affi Fella. Come reagiranno le due troniste e i rivali di Lorenzo di fronte a questo nuovo colpo di scena? A proposito di colpi di scena, nella nuova registrazione del Trono Classico potrebbe arrivare anche l'annuncio di una scelta. Dopo l'uscita di scena di Marta Pasqualato, il tronista Nicolò Brigante potrebbe prendere la sua decisione e scegliere Virginia Stablum o riportare Marta in studio e annunciare la sua scelta per la prossima puntata. Non ci resta che attendere le anticipazioni di oggi.

