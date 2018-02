Riccardo Mandolini / Il figlio di Nadia Rinaldi fa impazzire il web: ed intanto Striscia becca la madre…

Il figlio di Nadia Rinaldi, Riccardo Mandolini fa impazzire il web: ecco le sue apparizioni in TV ed il successo che sta già generando tra i giovanissimi fan dell'Isola dei Famosi.

15 febbraio 2018 Valentina Gambino

Grande successo per Riccardo Mandolini, primogenito di Nadia Rinaldi, ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2018. Dopo il suo ingresso in studio, la donna è stata accolta dall'abbraccio del figlio, 18enne da pochi giorni. La sua gloriosa entrata però, ha letteralmente fatto impazzire il popolo del web. La madre del giovane, dopo essersi seduta di fronte ad Alessia Marcuzzi, ha raccontato le sue emozioni a caldo: "Questa esperienza ti mette di fronte ai tuoi fantasmi: l'isola è grande, il mare è grande e porta via tutto. Non ho raccontato molto perchè non volevo urtare la sensibilità di nessuno, ma l'Isola mi ha aiutato tanto. Sono tornata serena e voglio mettere a posto la mia vita. Voglio essere in pace con tutti ed è per questo che tendo una mano anche al padre di mia figlia affinché possiamo sistemare tutto". Prontamente, durante la breve parentesi dedicata all'intervista, il figlio è stato ripetutamente inquadrato, creando una grande curiosità in rete. Molti i commenti a suo favore e tantissimi erano dei complimenti.

Nella giornata di ieri, nello studio di Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso, si è parlato nuovamente dello spinoso caso legato al “canna-gate”. Ospite in studio anche Riccardo Mandolini, figlio di Nadia Rinaldi. Il giovane ha confessato che con la madre non ha parlato di Francesco Monte ma, nonostante questo: "Mia madre è sincera, se lo ha visto lo dirà tranquillamente", poi ha aggiunto: "Abbiamo parlato di mia sorella, della scuola, abbiamo mangiato subito dopo la fine del programma. La produzione però l'aveva informata di tutto". Poche ore fa, proprio il ragazzo ha condiviso tramite le Stories, un breve filmato che mostra la madre intervistata ai microfoni di Striscia la Notizia. Ed infatti, l’attrice romana è stata immediatamente raggiunta dagli irriverenti inviati del TG satirico per poterne sapere di più. Ed intanto per Riccardo, continua il successo web con messaggi del tipo: "Ma vogliamo parlare di quanto è bono il figlio di Nadia Rinaldi? Hai la mia età tesoro, ti aspetto", "A me piace un sacco il figlio della Rinaldi, se vuole io sono qui, scusa Nadia", "Anch'io vorrei un rapporto conflittuale con il figlio di Nadia Rinaldi", "Una cosa giusta la Rinaldi l'ha fatta, aver portato in studio quel gran pezzo di manzo di suo figlio".

